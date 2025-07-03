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NBA／ESPN給金塊交易波特C級差評 籃網獲B級有望買低賣高
金塊隊今年休賽季更換管理層，進行許多操作調整陣容，將波特（Michael Porter Jr.）和2032年無保護首輪選秀權交易至籃網隊，換來神射手強森（Cam Johnson），最受外界矚目，不過ESPN給這筆交易C級差評。
ESPN指出，兩人上季場均得分都接近19分，三分球命中率都39%左右，波特籃板能力較優，強森則是組織進攻能力略勝。波特未來2年還有7900萬美元，強森只要4300萬美元。
儘管省稅有誘因，但這是金塊目前唯一能自由交易的首輪選秀權，想合理化這筆交易，光是省下未來2季豪華稅還不夠，而必須實質提升約柯奇（Nikola Jokic）巔峰期的奪冠機會。
波特的健康狀況是這筆交易的不確定因素，如果金塊擔心他未來2年難以維持出賽狀態，那交易他是合理選擇，但諷刺的是，換來的強森經常受傷，生涯從未一季出賽超過66場；反觀波特過去2季只缺席6場比賽。
籃網則獲得B級評價，這筆交易最有價值的是2032年金塊無保護首輪籤，到了2032年約柯奇將滿37歲，無論是否還在NBA，都進入生涯尾聲，加上金塊先前已送出多枚首輪籤，未來補強空間有限，因此這支籤具備潛力。
籃網還有機會達成「買低賣高」，身處重建期的籃網，讓波特刷出漂亮數據提升交易價值並不困難，且波特的外線火力，也能幫助籃網年輕後衛拉開空間，加速成長。
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