NBA／勇士仍在討論先簽後換庫明加 國王記者曝交易籌碼

2025年自由球員市場開市第3天，勇士隊仍沒有任何動靜，根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）的消息，關於庫明加（Jonathan Kuminga）的先簽後換還在討論中。

史萊特指出，關於庫明加的進展尚無定論，勇士正與其他球隊談判。另外，勇士還在等待自由球員霍福特（Al Horford）做決定。

霍福特上季在塞爾蒂克隊出賽60場，平均貢獻9.0分6.2籃板2.1助攻，三分命中率36.3%，現年39歲的他仍保有不錯的外線及防守能力。目前勇士和溜馬隊還缺一名先發等級中鋒坐鎮，湖人今天簽下艾頓（Deandre Ayton），但對替補中鋒仍有補強需求。

國王隊記者喬治（Matt George）也發文爆料，國王正積極爭取庫明加，但這筆先簽後換交易可能不會涉及蒙克（Malik Monk）。國王提出的籌碼是去年首輪第13順位的卡特（Devin Carter）、薩里奇（Dario Saric）和選秀權。

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