NBA／艾頓加盟湖人後 詹姆斯生涯擁有9名狀元隊友史上第1

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）確定以2年1660萬美元合約加盟湖人隊。即將邁入生涯第23季的詹姆斯（LeBron James），將迎來生涯第9名狀元隊友，這是聯盟史上最多紀錄。

詹姆斯生涯首位狀元隊友是1995年狀元史密斯（Joe Smith），再來是1992年狀元「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

詹姆斯的狀元隊友還有2007年歐登（Greg Oden）、2011年厄文（Kyrie Irving）、2005年伯加特（Andrew Bogut）、2008年「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）、2012年戴維斯（Anthony Davis）、2004年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。如今2018年狀元艾頓成為詹皇生涯第9位狀元隊友。

值得一提的是，2014年詹姆斯重返騎士隊時，騎士將2014年狀元維金斯（Andrew Wiggins）和2013年狀元班尼特（Anthony Bennett）等籌碼交易至灰狼隊，換回明星大前鋒勒夫（Kevin Love），詹皇錯過與這2名狀元同隊的機會。

商品推薦