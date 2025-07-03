快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／艾頓加盟湖人後 詹姆斯生涯擁有9名狀元隊友史上第1

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）確定以2年1660萬美元合約加盟湖人隊。即將邁入生涯第23季的詹姆斯（LeBron James），將迎來生涯第9名狀元隊友，這是聯盟史上最多紀錄。

詹姆斯生涯首位狀元隊友是1995年狀元史密斯（Joe Smith），再來是1992年狀元「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

詹姆斯的狀元隊友還有2007年歐登（Greg Oden）、2011年厄文（Kyrie Irving）、2005年伯加特（Andrew Bogut）、2008年「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）、2012年戴維斯（Anthony Davis）、2004年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。如今2018年狀元艾頓成為詹皇生涯第9位狀元隊友。

值得一提的是，2014年詹姆斯重返騎士隊時，騎士將2014年狀元維金斯（Andrew Wiggins）和2013年狀元班尼特（Anthony Bennett）等籌碼交易至灰狼隊，換回明星大前鋒勒夫（Kevin Love），詹皇錯過與這2名狀元同隊的機會。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

Deandre Ayton LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／艾頓加盟湖人後 詹姆斯生涯擁有9名狀元隊友史上第1

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）確定以2年1660萬美元合約加盟湖人隊。即將邁入生涯第23季的詹姆斯（LeBron James），將迎來生涯第9名狀元隊友，這是聯盟史上最多紀錄。

NBA／感性發文告別拓荒者 艾頓向湖人喊話：我準備好了

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）今天正式以2年1660萬美元合約，加盟湖人隊。艾頓也在社群平台發文感謝前東家拓荒者隊，並向湖人喊話自己準備好了。 艾頓原本與拓荒者的合約還剩1

NBA／獨行俠與狀元佛雷格簽4年約 傳澳洲後衛艾克森回歸

美國職籃NBA達拉斯獨行俠簽下2025年選秀狀元佛雷格（CooperFlagg），與他簽訂一份4年新秀合約。另外，知情人...

NBA／尼克終於找到新主帥了！2屆最佳教練布朗接任

尼克隊休賽季頻頻對其他隊總教練拋媚眼，如今終於塵埃落定，將聘請2屆年度最佳教練布朗（Mike Brown）擔任新主帥。 尼克上季51勝31敗，暌違25年重返東區冠軍賽，最終不敵溜馬隊。沒想到總教

NBA／才剛簽5年70億合約 灰熊傑克森腳趾受傷至少休12周

灰熊隊宣布球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）已接受右腳大腳趾根部關節手術，預計將休養約12周後再行評估。根據球隊說法，這起傷勢是在休賽季參加籃球活動時出現的，所幸預期可完全康復。

NBA／馬刺與聯盟協商 波波維奇中風後77戰勝負歸給新教頭強森

聖安東尼奧馬刺傳奇總教練波波維奇（Gregg Popovich）的生涯執教戰績近日獲得正式調整。根據《美聯社》記者雷諾茲（Tim Reynolds）報導，NBA聯盟與馬刺隊共同協商後，將波波維奇自去年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。