NBA／感性發文告別拓荒者 艾頓向湖人喊話：我準備好了

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）今天正式以2年1660萬美元合約，加盟湖人隊。艾頓也在社群平台發文感謝前東家拓荒者隊，並向湖人喊話自己準備好了。

艾頓原本與拓荒者的合約還剩1年3560萬美元，他放棄1000萬美元，與拓荒者達成買斷協議。如今以2年1660萬美元並附帶第2年球員選項的合約，加盟缺少先發級長人坐鎮的紫金大軍，將與同屆探花唐西奇（Luka Doncic）攜手爭冠。

艾頓也在社群平台發文向拓荒者球迷告別，「謝謝你們，我真的很感激你們對我和我家人的熱情接納。能與這麼驕傲的球迷和美麗的社區互動，是一段我非常珍惜的經歷。也要向我的隊友致敬，你們是真正的夥伴，還有整個教練團，謝謝你們的帶領，我真的很感謝能和你們奮戰。也謝謝球團上下的每一位，感謝你們成為我旅程中的一部分。」

「拓荒者，你們永遠在我心中有一席之地。湖人，我準備好了，我們一起開工。」

艾頓上季出賽40場，平均得到14.4分10.2籃板1.0阻攻，他擁有出色身材和不錯的運動能力，但不喜歡身體對抗的特點，經常受到球迷批評。當年他離開太陽隊加入拓荒者時，曾豪言要展現「統治力」，但後來沒有兌現到場上。

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