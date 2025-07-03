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NBA／尼克終於找到新主帥了！2屆最佳教練布朗接任

聯合新聞網／ 綜合報導
2屆最佳教練布朗將接任尼克主帥一職。 美聯社
2屆最佳教練布朗將接任尼克主帥一職。 美聯社

尼克隊休賽季頻頻對其他隊總教練拋媚眼，如今終於塵埃落定，將聘請2屆年度最佳教練布朗（Mike Brown）擔任新主帥。

尼克上季51勝31敗，暌違25年重返東區冠軍賽，最終不敵溜馬隊。沒想到總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）仍被炒魷魚。據ESPN報導，尼克曾申請與5位現任NBA總教練面試，但都遭到拒絕，隨後才改為面試多名待業教練。

布朗執教經歷豐富，曾擔任騎士、湖人與國王隊總教練，總戰績為454勝304敗，2009年在騎士及2023年在國王兩度獲選年度最佳教練。國王上賽季打出13勝18敗開局後，布朗就無預警被國王開除，震驚全聯盟，許多現役主帥都發聲為他抱不平。

尼克休賽季沒有交易核心球員，在自由球員市場補強，以1年合約簽下克拉克森（Jordan Clarkson），以2年1200萬美元補進前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）。

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尼克

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