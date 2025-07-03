NBA／傳40歲控衛保羅仍想打先發 快艇非常希望他加入

2025年自由市場開市第3天，大部分球員下家已定，40歲資深控衛（Chris Paul）仍在市場上。據傳保羅仍想打先發，這是他還沒做出決定的原因。

先前曾傳出保羅想回離家近的地方打球，因此太陽隊和洛杉磯球隊成為可能下家。不過根據《美聯社》記者雷諾茲（Tim Reynolds）的消息，保羅仍想打先發，這也是他目前還沒做決定的原因，而快艇仍非常希望保羅選擇他們。

快艇目前由「大鬍子」哈登（James Harden）擔任主控，兩人曾在火箭隊搭檔2年，有不錯的化學反應。

鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）談到保羅加入太陽的可能性，「我相信保羅想來這，就算角色非常有限他也願意，但我實在看不太出來這會成真，我會說，機會非常渺茫。」

太陽後場目前有布克（Devin Booker）、格林（Jalen Green）、比爾（Bradley Beal）、艾倫（Grayson Allen）和吉萊斯比（Collin Gillespie），不過只有吉萊斯比是控球後衛，其他人都是得分後衛。

目前除了快艇和太陽外，可能提供先發控球位置的球隊還有公鹿隊及哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受傷的溜馬隊，與洛杉磯同屬加州的國王隊近日傳出有意衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

商品推薦