NBA／才剛簽5年70億合約 灰熊傑克森腳趾受傷至少休12周

灰熊隊宣布球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）已接受右腳大腳趾根部關節手術，預計將休養約12周後再行評估。根據球隊說法，這起傷勢是在休賽季參加籃球活動時出現的，所幸預期可完全康復。

現年25歲的傑克森日前剛與灰熊完成一紙為期5年2.4億美元（約新台幣70億）的頂薪續約。他上季出賽74場，場均貢獻22.2分5.6籃板，生涯第2度入選全明星。傑克森曾在2022–23賽季榮膺年度最佳防守球員，當年以場均3.0次阻攻高居聯盟之首。

灰熊前場目前面臨傷兵潮，除了傑克森之外，另一名長人克拉克（Brandon Clarke）也仍在恢復中。克拉克因右膝嚴重的髕骨韌帶扭傷今年3月賽季報銷，不過他並未接受手術，球隊預估他能在新賽季開打時歸隊。

灰熊隊今年季後賽首輪即遭雷霆隊橫掃出局，如今主力長人陸續進行修復，整體健康狀況將是球隊能否重返競爭行列的關鍵。

商品推薦