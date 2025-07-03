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NBA／馬刺與聯盟協商 波波維奇中風後77戰勝負歸給新教頭強森
聖安東尼奧馬刺傳奇總教練波波維奇（Gregg Popovich）的生涯執教戰績近日獲得正式調整。根據《美聯社》記者雷諾茲（Tim Reynolds）報導，NBA聯盟與馬刺隊共同協商後，將波波維奇自去年11月因中風暫時離隊後的77場比賽自其紀錄中移除，將其總戰績定格為1390勝824敗。
這項修正是根據波波維奇2023年11月2日因健康因素中止執教職務時的數據，當時他已是NBA歷史上最多勝教練。儘管這次調整不會影響聯盟紀錄冊的內容，但波波維奇的勝率從原本的0.621微幅上升至0.628，在所有至少執教400場比賽的教練中高居第七。
波波維奇現年76歲，今年5月2日正式宣佈辭去總教練一職，轉任馬刺全職籃球營運總裁。馬刺隨後任命由其助理教練強森（Mitch Johnson）升任總教練，後者在去年球季接手後繳出32勝45敗的戰績。
「我對這項運動的熱情從未改變，但我知道現在是時候退下教練職務了，」波波維奇在馬刺聲明中表示。「能夠長年擔任馬刺總教練，是一段我永遠珍惜的經歷。未來我將以不同身份，持續支持這支深植我心的球隊與城市。」
這並非NBA首度對總教練戰績進行修正。1979–80賽季，湖人原總教練麥金尼（Jack McKinney）因騎車事故提前離隊，後由跑轟戰術大師威斯海德（Paul Westhead）接掌球隊，並獲得50勝18敗的佳績。最終聯盟將該賽季68場比賽的戰績全數歸於威斯海德名下。
波波維奇執教馬刺長達28個賽季，曾率隊奪下五座NBA總冠軍，並以其嚴謹管理風格與球員培養制度聞名於世。他在NBA的影響力將持續延續，即便不再坐鎮場邊。
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