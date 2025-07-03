NBA／馬刺與聯盟協商 波波維奇中風後77戰勝負歸給新教頭強森

聖安東尼奧馬刺傳奇總教練波波維奇（Gregg Popovich）的生涯執教戰績近日獲得正式調整。根據《美聯社》記者雷諾茲（Tim Reynolds）報導，NBA聯盟與馬刺隊共同協商後，將波波維奇自去年11月因中風暫時離隊後的77場比賽自其紀錄中移除，將其總戰績定格為1390勝824敗。

The NBA has adjusted all-time wins leader Gregg Popovich's career record as coach of the San Antonio Spurs, removing the 77 games that he missed last season and crediting those wins and losses to new Spurs coach Mitch Johnson. https://t.co/reROXxlsKR — Washington Times Sports (@WashTimesSports) 2025年7月2日

這項修正是根據波波維奇2023年11月2日因健康因素中止執教職務時的數據，當時他已是NBA歷史上最多勝教練。儘管這次調整不會影響聯盟紀錄冊的內容，但波波維奇的勝率從原本的0.621微幅上升至0.628，在所有至少執教400場比賽的教練中高居第七。

波波維奇現年76歲，今年5月2日正式宣佈辭去總教練一職，轉任馬刺全職籃球營運總裁。馬刺隨後任命由其助理教練強森（Mitch Johnson）升任總教練，後者在去年球季接手後繳出32勝45敗的戰績。

BREAKING: Gregg Popovich will no longer be Head Coach of the San Antonio Spurs and is transitioning full-time to Team President, sources told ESPN. The iconic Popovich is a Basketball Hall of Famer, the NBA’s all-time winningest coach, and led the Spurs to five championships. pic.twitter.com/mbtUtpgA4V — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年5月2日

「我對這項運動的熱情從未改變，但我知道現在是時候退下教練職務了，」波波維奇在馬刺聲明中表示。「能夠長年擔任馬刺總教練，是一段我永遠珍惜的經歷。未來我將以不同身份，持續支持這支深植我心的球隊與城市。」

這並非NBA首度對總教練戰績進行修正。1979–80賽季，湖人原總教練麥金尼（Jack McKinney）因騎車事故提前離隊，後由跑轟戰術大師威斯海德（Paul Westhead）接掌球隊，並獲得50勝18敗的佳績。最終聯盟將該賽季68場比賽的戰績全數歸於威斯海德名下。

波波維奇執教馬刺長達28個賽季，曾率隊奪下五座NBA總冠軍，並以其嚴謹管理風格與球員培養制度聞名於世。他在NBA的影響力將持續延續，即便不再坐鎮場邊。

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