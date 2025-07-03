NBA／獨行俠教練團大風吹！前湖人冠軍主帥佛蓋爾成首席助教

獨行俠隊即將迎來教練團新成員，前湖人隊冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel）即將與獨行俠達成協議，在總教練基德（Jason Kidd）身邊擔任首席教練。

現年51歲的佛蓋爾曾於2023–24賽季執教太陽隊，儘管與球隊簽下5年3100萬美元的長約，但因首季戰績不如預期，賽季結束後就遭到解僱。過去一年，他以顧問身份參與獨行俠教練團工作，現在即將成為首席教練。

佛蓋爾與基德關係密切，基德2019至2021年期間在湖人隊擔任佛蓋爾的助教，並在2020年聯手贏得NBA總冠軍。此次角色對調，佛蓋爾將輔佐基德，共同領軍新賽季。

獨行俠近期教練團歷經大幅人事變動，首席助教史威尼（Sean Sweeney）轉投馬刺擔任首席助教，助教詹森（Alex Jensen）回母校猶他大學擔任總教練。為因應變動，球隊已於上月延攬曾任暴龍與太陽隊總教練的崔安諾（Jay Triano）擔任第二助教。此外，助教杜德利（Jared Dudley）將於本周到金塊隊面試首席助教。

原球員發展教練沙姆戈德（God Shammgod）今天也轉戰魔術隊，據資深記者史坦（Marc Stein）報導，前湖人助教漢迪（Phil Handy）成為獨行俠新助教人選。

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