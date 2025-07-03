NBA／波波維奇生涯勝場數因故減32！仍是聯盟最多勝教頭
NBA宣布將前馬刺隊傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）的生涯勝敗紀錄進行修正，移除了他在上賽季缺席的77場比賽，並將這些勝敗歸入代理總教練，後真除為總教練的強森（Mitch Johnson）身上，但波波維奇的最多勝教頭名譽並不因此被影響。
波波維奇在賽季中遭遇中風，因而缺席77場比賽，後續由助理教練強森代理總教練職務，強森執教的77場比賽的戰績為32勝45敗。原先這些勝敗場次記在波波維奇身上，但5月初，波波維奇宣布將兵符交棒給強森後，聯盟便與馬刺展開相關協商。
在協商後，球團與聯盟認為將這段期間從波波維奇紀錄中移除，並計入強森名下較為合理。這次的修正雖然讓波波維奇少了32勝，不過對他的特殊紀錄影響不大，他仍然是NBA史上最多勝教練，累積戰績為1390勝824敗。
這並非聯盟首次調整教練的勝敗紀錄。類似情況發生在1979-80賽季湖人隊，當時總教練麥金尼（Jack McKinney）在騎腳踏車時發生嚴重意外，改由韋斯特黑德（Paul Westhead）暫代，之後韋斯特黑德轉正，NBA便將麥金尼缺陣後的50勝18敗則計入韋斯特黑德的數據中。
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