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NBA／小南斯暌違4年重返騎士 攜手艾倫與莫布里坐鎮禁區

聯合新聞網／ 綜合外電報導
小南斯底薪合約重返騎士。 美聯社
小南斯底薪合約重返騎士。 美聯社

根據報導，騎士隊與32歲前鋒小南斯（Larry Nance Jr.）達成協議，雙方簽下1年底薪合約。小南斯出身於俄亥俄州，此舉讓他得以重返家鄉及父親締造傳奇的城市，他曾在此效力3季、並於2021年夏天主動要求交易離隊。

「我真的很期待能再次穿上22號球衣。」小南斯表示，「這次回來，是為了更大的目標而戰。」

離開騎士後，小南斯先後效力拓荒者、鵜鶘與老鷹等隊，雖然不斷轉隊，但他始終與騎士保持聯繫，也經常回到家鄉。上季他在老鷹出賽32場，平均貢獻8.5分、4.3籃板與1.6助攻，2月時因右膝輕微骨折提前報銷。

擁有10年NBA資歷的小南斯，生涯場均7.7分、6.1籃板、1.9助攻與1.1抄截，多半擔任替補角色，這次回歸騎士也預計扮演類似定位。他的多功能打法與提升的三分能力，讓總教練亞特金森（Kenny Atkinson）在排兵佈陣上有更多選擇，無論是與艾倫（Jarrett Allen）或莫布里（Evan Mobley）搭配都具可行性。

騎士今夏已透過交易補進「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），並與射手梅瑞爾（Sam Merrill）簽下4年合約，但替補後衛傑洛米（Ty Jerome）轉戰灰熊隊，接下來將持續補強，預計還會再尋求一筆低成本的自由球員簽約。

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騎士

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