NBA／不與詹姆斯討論未來動向 布朗尼：他只會叫我別擔心

儘管父親詹姆斯（LeBron James）在日前已經宣布將執行下賽季5260萬美元的球員選項，不過在附帶條件的情況下，詹姆斯新賽季是否會續披湖人隊戰袍仍有變數，而布朗尼（Bronny James）在今天受訪時就直言，確實有身邊朋友打電話詢自己與詹姆斯的未來動向，不過布朗尼強調並未與詹姆斯討論這個話題，目前也都將重心放在備戰新賽季。

40歲的詹姆斯在日前宣佈執行下賽季5260萬美元的球員選項，將續留湖人，不過卻是附帶條件，強調將會觀察湖人休賽季的補強進度，確保球隊能提升整體實力，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）說：「他想要讓他剩下的每個賽季都能發揮出應有的作用，湖人球團也理解這一點並支持他，也希望他能得到最好的結果。」

這樣的附帶條件也代表，如果詹姆斯不滿意湖人的休賽季補強，或是看不到湖人變強的決心，他仍有可能尋求交易，也可能因此連動兒子布朗尼的未來動向，不過目前仍在積極為夏季聯賽和職業生涯第二個賽季做準備的布朗尼卻表示，自己並不關心，也沒有與父親討論過這些話題。

布朗尼在今天受訪時說：「事實上，我的一個朋友打電話給我談論我下個賽季要去哪打球或是我要做些什麼，因為他在新聞中看到我爸，但我跟他說，我沒看到這個新聞，於是就回他『我不知道你在說什麼』，我不太關注這些東西，我並不會刻意去關注我身邊的很多事情。」

布朗尼強調，自己與父親鮮少討論球隊未來方向或是詹姆斯的動向，「我們不太討論這些，因為當類似的狀況發生時，他只會要我別擔心，保持專注在當下的事情，這樣才能讓我有更好的狀態，我認為這對我是一件好事。」

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