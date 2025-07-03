NBA／獨輪車「大媽」表演出意外已返家療養 克拉克送上祝福

知名華裔美籍表演者「大媽」紅熊貓（Red Panda），昨天在WNBA總裁盃決賽中場表演時，不慎從兩公尺高的獨輪車上摔落導致左手腕骨折的狀況，在就醫治療後於今天返家療傷，預計將「缺陣」數月。

過去不時受邀在NBA重要場合進行獨輪車表演的「大媽」紅熊貓，是NBA最具知名的度的表演者之一，不過過去鮮少在表演中出現失誤的她，昨天卻在山貓與狂熱的WNBA總裁盃決賽中場表演時不慎從獨輪車上摔落，直接撞擊球場地面，導致左手腕骨折的傷勢，並坐上輪椅被送往醫院治療。

而賽後包括狂熱當家球星克拉克（Caitlin Clark）也透過隊友的直播向「大媽」送上祝福，並祈禱她早日康復，「紅熊貓，如果妳在看得話，希望妳明白我們是相當愛你的。」今天經紀人也透露，紅熊貓已經回到家中治療與復健，預計將有數個月無法登台表演。

根據報導，出生於山西太原雜技世家的紅熊貓，在1993年首度受邀為NBA進行表演，在今年的總冠軍賽第5戰她也再度腳踏超過2公尺高的獨輪車登台，再一次為球迷送上精彩演出，而外傳她每5分鐘的表演出場費為5000美元，甚至一度被討論是否應該將她選入籃球名人堂。

商品推薦