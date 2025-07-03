NBA／湖人簽到長人了 艾頓兩年約加盟與探花唐西奇合體
在苦尋長人戰力多時後，湖人在今天傳出與日前和拓荒者買斷合約的中鋒艾頓（Deandre Ayton）簽下2年合約，其中將包括球員選項，這也將讓2018年的選項狀元艾頓與探花唐西奇（Luka Doncic）在新賽季攜手合作。
湖人過去兩年在市場上不斷尋找合適的禁區戰力人選，不過在今年自由市場開市後，包括洛培茲（Brook Lopez）、卡佩拉（Clint Capela）等目標對象在近日都已經確定落腳快艇、火箭後，湖人的禁區補強卻是悄無聲息。
不過就在艾頓與拓荒者在日前達成買斷合約協議後，今天隨即傳出與湖人達成2年合約協議，讓渴望在勝利環境中打球的艾頓如願來到極具競爭力的湖人，並有望成為球隊先發中鋒，而這張兩年合約中也將附帶球員選擇權，新合約加上買斷金，他新賽季將能獲得3400萬美元的收入。
而艾頓的到來也將讓2018年選秀狀元與探花唐西奇首度攜手合作，兩人在當年一同進入聯盟後就建立深厚的友誼，也可能是促成他婉拒溜馬、尼克、快艇、公鹿、騎士、金塊等隊邀約而選擇湖人的原因。
27歲的艾頓上賽季代表拓荒者出賽繳出平均14.4分、10.2籃板，投籃命中率5成66的成績，儘管隨著拓荒者又囤積了不少年輕中鋒，讓艾頓的處境變得更加尷尬，但他也在指導年輕中鋒上獲得拓荒者球團的好評。
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