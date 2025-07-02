快訊

非首次！紀寶如兒與妻大吵砍傷勸架友人 意外查獲大量毒品

12天狂搖911次！日本鹿兒島地震破30年紀錄 校園出現10公尺裂痕

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／中華女足3：0退吉爾吉斯 差一勝晉級亞洲盃會內賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女足在大雨中以3：0擊敗吉爾吉斯。圖／中華足協提供
中華女足在大雨中以3：0擊敗吉爾吉斯。圖／中華足協提供

中華女足今天於2026亞足聯女子亞洲盃資格賽第二場賽事，在大雨中迎戰吉爾吉斯，雖然因天氣影響導致比賽一度暫停，但仍不影響中華女足攻勢，終場以3：0力退吉爾吉斯。

比賽一開始中華女足便展現壓制力，由許翊筠操刀角球，亂軍之中由蘇芯芸補射破網，上半場以1：0領先；下半場第65分鐘，黃可欣抓準吉爾吉斯後衛失誤，一記橫傳助攻蘇育萱門前撿漏，中華女足擴大差距，第70分鐘，黃可欣在門前創造12碼罰球機會，由松永早姬操刀輕鬆破門，為中華女足以3：0收下勝場。

獲得單場MVP的蘇育萱賽後表示，「我們為了這場比賽準備了兩年，我們會一場比一場更好，下一場也準備好迎戰地主印尼隊。」

中華女足下一場比賽將在5日晚上9點對戰地主隊印尼，若中華女足能取得勝場，將直接晉級2026亞足聯女子亞洲盃會內賽。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／里拉德回家鄉聯手柯瑞？傳勇士等雙位數球隊有意搶人

明星後衛里拉德（Damian Lillard）被公鹿隊裁掉震驚全聯盟，儘管里拉德目前在阿基里斯腱撕裂傷勢復健期，但仍吸引雙位數球隊興趣，包含家鄉球隊勇士。 里拉德生涯9度入選明星賽、7度年度最佳

NBA／能安心養傷又奔向自由 經紀人：對里拉德是難得機會

公鹿在今天凌晨拋出震撼彈宣布釋出球隊明星後衛里拉德（Damian Lillard），並準備將他剩餘薪資1.13億美元（約...

NBA／湖人透過交易補禁區漏洞？傳有意太陽理查茲等5人

湖人隊自由球員市場開市後，還沒補強最薄弱的禁區，傳出他們有可能透過交易補強，目前有5名人選。 目前自由市場最大咖中鋒艾頓（Deandre Ayton）尚未決定下家，據《ClutchPoints》

足球／中華女足3：0退吉爾吉斯 差一勝晉級亞洲盃會內賽

中華女足今天於2026亞足聯女子亞洲盃資格賽第二場賽事，在大雨中迎戰吉爾吉斯，雖然因天氣影響導致比賽一度暫停，但仍不影響...

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

今天是WNBA專員盃冠軍賽，中場休息時，知名表演者「大媽」紅熊貓（Red Panda）不慎從超過2公尺的單輪車上摔落，無法完成表演。 紅熊貓摔倒後似乎抓著左手腕，隨後由輪椅協助離場，目前還沒有傷

NBA／ 中國男孩楊瀚森拿下4年1.5億合約 商業價值狂飆

6月26日，中國男孩楊瀚森迎來自己20歲的生日，這一天成為他難以忘懷的一個生日，因為他剛被NBA選秀大會以首輪第16順位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。