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NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

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NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

聯合新聞網／ 綜合報導
知名表演者「大媽」紅熊貓。 美聯社
知名表演者「大媽」紅熊貓。 美聯社

今天是WNBA專員盃冠軍賽，中場休息時，知名表演者「大媽」紅熊貓（Red Panda）不慎從超過2公尺的單輪車上摔落，無法完成表演。

紅熊貓摔倒後似乎抓著左手腕，隨後由輪椅協助離場，目前還沒有傷勢狀況的報導。

紅熊貓本名牛蓉（Rong Niu），是一位來自美國的華裔特技表演者，以中場秀聞名，在NBA和WNBA等大型體育賽事中場擔任表演嘉賓超過20年。上個月她也在奧克拉荷馬市舉行的NBA總冠軍賽第5戰，進行中場表演。

紅熊貓最廣為人知的拿手絕活，是在約8英尺（約2.4公尺）高的特製單輪車上騎乘，同時用腳踢起數個疊在一起的碗，精準地接在自己頭上。

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