NBA／湖人透過交易補禁區漏洞？傳有意太陽理查茲等5人

湖人隊自由球員市場開市後，還沒補強最薄弱的禁區，傳出他們有可能透過交易補強，目前有5名人選。

目前自由市場最大咖中鋒艾頓（Deandre Ayton）尚未決定下家，據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，湖人隊正積極尋找交易補強中鋒的方案。除了太陽隊理查茲（Nick Richards）之外，還有4人也被列入潛在名單。

理查茲本季出賽57場，平均得到9.3分8.2籃板1.0阻攻，是一名純藍領中鋒，沒有投射能力，不過合約只剩1年500萬美元。

鵜鶘隊中鋒米西（Yves Missi）是去年新秀，生涯首季場均上場26.8分鐘，貢獻9.1分8.2籃板1.3阻攻。鵜鶘今年與老鷹隊交易來選秀首輪第13順位，選進馬里蘭大學中鋒昆恩（Derik Queen），再用2年1800萬美元合約拿下資深中鋒魯尼（Kevon Looney），鵜鶘可能願意在合適的條件下放走米西，他新賽季年薪僅335萬美元。

席格爾還指出，「湖人也與拓荒者隊討論過交易中鋒威廉斯（Robert Williams III），威廉斯的交易價值相比今年2月交易截止日前，已有所下滑。」威廉斯合約只剩1年1320萬美元。雖然過去7季傷病不斷，但健康時是一名高效率籃板手及護框者，上季只出賽20場，平均上場17.6分鐘，就能貢獻5.9籃板和1.7阻攻。

席格爾也提到，湖人與魔術隊討論的對象是中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）和畢塔吉（Goga Bitadze）。現年26歲的卡特雖然不是頂級阻攻手，但具備出色籃板能力與禁區終結技巧。比塔澤即則將滿26歲，上季場均上場20.4分鐘，可繳出7.2分6.6籃板1.4阻攻，在籃板方面展現出拼勁。

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