NBA／傳湖人仍在評估艾頓之外中鋒選項 與勇士競爭霍福特
2025年NBA自由球員市場開市第2天，湖人隊仍沒有補進先發等級的中鋒。除了日前被拓荒者隊買斷的艾頓（Deandre Ayton）之外，傳紫金軍團也認真考慮39歲長人霍福特（Al Horford）。
據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）和阿米克（Sam Amick）的消息，除了艾頓之外，湖人仍在評估其他自由球員與交易選項，這對湖人來說顯然是一項關鍵決定，預計接下來幾天內會有定案。除了勇士外，湖人目前也認真考慮簽下霍福特。
霍福特上季出賽60場，平均貢獻9.0分6.2籃板2.1助攻，三分命中率36.3%，擁有豐富經驗、外線投射和不俗防守能力，讓他吸引不少球隊關注。
目前自由市場先發等級的中鋒只剩艾頓和霍福特，除了勇士和湖人外，溜馬隊在失去透納（Myles Turner）後也出現禁區空缺，若自由市場搶人失敗，需透過交易來補強。
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