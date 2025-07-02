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NBA／里拉德回家鄉聯手柯瑞？傳勇士等雙位數球隊有意搶人
明星後衛里拉德（Damian Lillard）被公鹿隊裁掉震驚全聯盟，儘管里拉德目前在阿基里斯腱撕裂傷勢復健期，但仍吸引雙位數球隊興趣，包含家鄉球隊勇士。
里拉德生涯9度入選明星賽、7度年度最佳陣容前三隊，還是NBA歷史75大球星。今年季後賽首輪遭遇阿基里斯腱撕裂重傷，如今被公鹿無預警釋出，剩餘薪資1.13億美元，公鹿將在未來5年攤提支付。
知名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）今天在節目上提到，里拉德現在很開心，有雙位數球隊對他有興趣。其中勇士已接觸里拉德，討論加盟的可能性，但里拉德不會馬上做出決定。
值得一提的是，里拉德是灣區長大的球員，過去曾說自己與勇士球星柯瑞（Stephen Curry）改變了籃球比賽，如今兩人竟有望聯手，也讓不少球迷十分期待。
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