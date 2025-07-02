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NBA／能安心養傷又奔向自由 經紀人：對里拉德是難得機會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

公鹿在今天凌晨拋出震撼彈宣布釋出球隊明星後衛里拉德（Damian Lillard），並準備將他剩餘薪資1.13億美元（約台幣33.1億）在未來五年攤提支付，儘管公鹿的絕情一度引發質疑，但里拉德的經紀人卻表示，能夠在薪資獲得保障的情況下安心養傷，並自由地決定下個去處，對於里拉德來說是個難得的機會。

儘管過去兩個賽季與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有良好合作，也是球隊的不動先發主控，但里拉德本季受到傷勢接連打擊，先是因為血栓問題在3月宣布無限期缺陣，儘管在季後賽首輪成功復出，但卻在第四場比賽發生左腳阿基里斯腱撕裂的重傷，不僅賽季提前報銷，新賽季能否出賽也是未知數。

而昨天公鹿無預警決定釋出里拉德，並與前溜馬中鋒透納（Myles Turner）簽下4年合約，也讓公鹿的決定飽受質疑，甚至還傳出安戴托昆波恐對於球隊要釋出里拉德一事並不知情。

不過對於未來走向將受到傷勢牽動的里拉德來說，在薪資受到保障的情況能將重心先放在養傷和復健上，且還能在傷癒後以自由球員身份與任何一支球隊簽約，似乎也並非壞事，里拉德經紀人就認為，這對於他的客戶來說可能是一次難得的機會，「如果他願意，他可以在家裡進行復健和訓練，並在接下來的一年裡與他的家人和孩子共度時光，而我們的目標就是慢慢幫他決定下一個目的地。」

而根據美國媒體報導，里拉德在遭到公鹿釋出後，傳出將先回到波特蘭養傷，也已經有數支球隊與他展開接觸，包括前東家拓荒者和熱火都被臆測是可能的下個落腳處。

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