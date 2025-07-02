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NBA／「阿舍哥」羅賓森先簽後換轉戰活塞 小哈德威簽約金塊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「阿舍哥」羅賓森。 美聯社
「阿舍哥」羅賓森。 美聯社

在為熱火隊效力了7個賽季後，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）在今天傳出透過先簽後換的方式加盟活塞隊，加上日前加盟的勒佛特（Caris LeVert），為年輕的活塞注入欠缺的經驗，至於原活塞射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.）則是以自由球員身份與金塊隊簽下一年合約。

活塞今年以年輕陣容打出44勝38敗的佳績，繼2019年例行賽後再度打出五成以上勝率，儘管最終他們如願重返季後賽卻在首輪就遭到尼克擊落，但以康寧漢（Cade Cunningham）為首的年輕核心成長仍是讓活塞的未來備受期待。

而今年休賽季活塞也持續為現有陣容尋找幫手，並在今天傳出透過先簽後換的方式與熱火換回羅賓森，雙方也達成3年4800萬美元的協議，至於活塞則是送出豐泰奇歐（Simone Fontecchio）。

活塞原定將與畢斯利（Malik Beasley）續簽3年4800萬美元的合約，不過在畢斯利捲入賭博遭到調查後，雙方的續約談判也中止，讓活塞轉而將目光投向羅賓森，他自2019-2020賽季以來，已投進1192顆三分球，在聯盟中排名第8名。

小哈德威。 美聯社
小哈德威。 美聯社

至於上賽季在活塞先發出賽77場繳出場均11分、2.4籃板、1.6助攻的小哈德威，今天則是以自由球員身份與金塊簽下1年合約，也是金塊在近期透過交易換回強森（Cameron Johnson），與國王換來換來中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），以及在自由市場簽下布朗（Bruce Brown）後做出的第四筆補強。

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金塊 熱火 活塞

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