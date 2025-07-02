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NBA／得分籃板創新高！暴龍伯爾特簽下4年30.5億延長合約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
伯爾特上季得分籃板皆創新高。 路透社
伯爾特上季得分籃板皆創新高。 路透社

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導。多倫多暴龍與伯爾特（Jakob Poeltl）達成4年1.04億美元（約台幣30.5億）的延長合約，這筆合約將確保這位中鋒留在隊中直到2029-30年賽季。

具體來說，伯爾特將會執行2026-27年賽季價值1950萬美元的球員選項，並在此基礎上再延長3年合約。

伯爾特在上個賽季場均出場29.6分鐘，攻下14.5分，抓下9.6個籃板，兩項數據皆創生涯新高，另外還有1.2抄截和1.2阻攻的貢獻；他在禁區內的投籃命中率達到63%，排名聯盟第5高。

伯爾特生涯初期曾為暴龍效力兩個賽季，之後在2018年雷納德（Kawhi Leonard）交易案中被送至馬刺。2023年2月，伯爾特再次透過交易回到多倫多。

來自猶他大學的伯爾特，這筆延長合約總額也創下校史籃球員所簽署的NBA最大合約紀錄，原先是庫茲瑪（Kyle Kuzma）的4年9000萬美元。

瑪穆克雷斯維里加盟暴龍。 美聯社
瑪穆克雷斯維里加盟暴龍。 美聯社

除了續約伯爾特外，暴龍還在自由市場以2年550萬美元的合約簽下原本效力馬刺的中前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili），其中第2年為球員選項。

瑪穆克雷斯維里上季為馬刺出賽61場，平均上場11.2分鐘，可以拿到6.3分3.1籃板，投籃命中率50.2%，每場投進1記三分球，三分命中率為37.3%。

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