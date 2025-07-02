NBA／重磅引進透納後公鹿再出手 控衛缺口仍待補強

公鹿無預警裁掉明星後衛里拉德（Damian Lillard）之後，再以4年1.07億美元的合約簽下溜馬禁區戰將透納（Myles Turner），兩次大動作也震撼了全聯盟。但球隊補強並未停歇，繼續在自由市場遞出橄欖枝。

據報導，公鹿以兩年合約簽下後衛哈里斯（Gary Harris），其中第2年為球員選項，接著將冠軍成員康納頓（Pat Connaughton）聯同兩枚未來二輪選秀權送到黃蜂，換來塞爾維亞籍的控衛米西奇（Vasilije Micic）；最後又以兩年合約續簽先前從尼克換來的中鋒辛姆斯（Jericho Sims），第2年同樣是球員選項。

哈里斯已經在聯盟打滾11個賽季，過去5年都在魔術，公鹿將是他待的第3支球隊，上季出賽48場，平均3分1.3籃板。康納頓先前已經執行下一季價值942萬美元的球員選項，隨即就被公鹿當作交易籌碼。

米西奇上季分別待過黃蜂和太陽，整季一共出賽41場，16場擔任先發，平均6.6分3.1助攻2.2籃板，他在季中被黃蜂交易到太陽後，日前又在威廉斯（Mark Williams）交易案中被送回夏洛特。由於31歲的他將會回到歐洲打球；至於辛姆斯從尼克轉戰公鹿後，上季累積出賽14場，平均2.4分4.9籃板。

公鹿在今年自由市場先後告別了洛培茲（Brook Lopez）、里拉德和康納頓，續留了波提斯（Bobby Portis）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、普林斯（Taurean Prince）、波特（Kevin Porter Jr.）、辛姆斯，另外補進了透納和哈里斯，搭配原本的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、格林（AJ Green）、傑克森（Andre Jackson Jr.）等，在控衛戰力方面仍有相當大的缺口，就看後續還會不會有其他動作。

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