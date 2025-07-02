NBA／施羅德4年13.2億加盟國王 13年生涯第10支球隊

原本傳出將會加盟沙加緬度國王的活塞控衛施羅德（Dennis Schroder），據報導，確定會簽下3年4500萬美元（約13.2億台幣）的合約，且沒有如先前提到可能採取先簽後換的方式或是動用到必須交易蒙克（Malik Monk）。

國王在今年賽季季中送走當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）之後，如今隨著施羅德這位經驗豐富的後場指揮官加入，搭配拉文（Zach LaVine）、蒙克和艾利斯（Keon Ellis）等，將構築下個賽季主要後場戰力。

31歲的施羅德在上個賽季分別效力3支不同的球隊，經歷了兩次交易。施羅德在籃網隊的表現最佳，在23場比賽中場均貢獻18.4分和6.6次助攻。隨後，勇士隊透過交易引進施羅德，但他未能迅速適應全新體系，數據也有所下降。

在季中交易截止日，施羅德參與了一筆多隊交易，最終來到底特律活塞。儘管一一開始狀況不佳，但施羅德在季後賽中逐漸找到節奏，首輪對尼克的6場系列賽中，場均可以貢獻12.5分，投籃命中率高達49.1%，三分球命中率達47.6%。

在賽季結束後，施羅德也確定要投入自由市場。活塞在這之前已經用2年2900萬美元的價碼簽下勒佛特（Caris LeVert）。

31歲的施羅德將進入個人在NBA的第13個賽季，其中國王將是他待過的第10支球隊。

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