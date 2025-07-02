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NBA／金塊換回「大V」瓦藍邱納斯 尼克簽下亞布塞萊
金塊在昨天與籃網達成交易案，送走前鋒波特（Michael Porter Jr.）並換回側翼好手強森（Cameron Johnson）後，今天凌晨再傳出以薩里奇（Dario Saric）為包裹換回國王中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），新賽季將成為約柯奇（Nikola Jokic）的主要替補。
在今年季後賽於第二輪遭到新科冠軍雷霆淘汰出局後，金塊休賽季積極展開戰力補強，昨天先是將昔日奪冠班底的波特送走換回強森，並宣布以1年合約簽下前主要替補球員布朗（Bruce Brown），為兩大核心約柯奇、穆雷（Jamal Murray）持續尋找幫手。
今天凌晨金塊再度啟動交易，以合約即將到期的薩里奇作為交易籌碼，與國王換回還有2年2000萬美元合約的33歲立陶宛中鋒瓦藍邱納斯。
瓦藍邱納斯今年交易大限前才被巫師送往國王，並代表國王出賽32場繳出8.7分、7籃板的數據，至於薩里奇去年加盟金塊後，並未獲得太多出賽機會，僅代表金塊打了16場比賽，繳出平均3.5分、3.1籃板的數據，這也讓金塊一直在為約柯奇尋找更好的替補人選，如今老經驗的瓦藍邱納斯到來，也預計能為約柯奇減輕不少禁區壓力。
至於尼克也在今天凌晨傳出與自由球員前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）簽下2年1200萬美元的合約，身為去年法國在奧運奪下銀牌的重要成員之一，亞布塞萊去年8月與76人簽下1年210萬美元的合約，並在季後投身自由市場，一度是不少球隊希望補進的禁區戰力，如今也傳出下賽季將落腳紐約。
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