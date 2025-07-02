NBA／公鹿驚傳買斷里拉德合約 透納4年31.3億聯手字母哥
看似「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易傳聞逐漸平息之際，球隊又在自由市場開啟前後陸續與波提斯（Bobby Portis）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、、普林斯（Taurean Prince）、波特（Kevin Porter Jr.）達成續約，沒想到公路卻在這時候又幹了「大事」！
根據報導，公鹿將與完全自由球員透納（Myles Turner）簽下4年1.07億美元的合約，其中包括最後一年球員選項和15%交易補償金。
而為了吃下透納的合約，公鹿決定買斷里拉德（Damian Lillard）的合約，剩餘薪資1.13億美元將以未來5年分期支付的方式處理。消息一出可說是震撼全聯盟。
即將迎接35歲生日的里拉德，是在2023年被交易到公鹿，原本想要一圓冠軍夢，然而公鹿卻是連首輪都過不了，更悲劇的是，里拉德還在今年與溜馬首輪系列賽第4戰發生左腳阿基里斯腱撕裂重傷，基本上新賽季將會報銷。面對「字母哥」對於自己未來的續留評估，迫使公鹿再次做出重大決定。
從新秀年就效力溜馬至今的透納，過去屢屢出現在交易傳聞中，但今年賽季他仍是幫助球隊睽違25年闖進總冠軍賽，可惜經歷搶七大戰後不敵雷霆。
今年恢復自由身的透納儘管一直表達願意續留溜馬，但雙方似乎遲遲未能有共識，特別是在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）遭逢跟腱撕裂傷後，溜馬對於未來佈局趨於保守，在考量豪華稅的壓力之下，最終還是沒有留下這位老臣。
另一方面，透納的經紀人也一直在推動交易，而公鹿雖然有意簽下透納，但礙於薪資空間的受限也難以實現，最終在總管霍斯特（Jon Horst）的運作之下仍是達成了重要補強。
雖然據記者海恩斯（Chris Haynes）的說法，安戴托昆波對於里拉德被裁掉似乎感到不滿，但也有消息人士透露，安戴托昆波和透納兩人都看重能夠在場上並肩作戰的機會。
29歲的特納是溜馬本季成功的關鍵之一，他以生涯最佳的39.6%三分命中率，場均貢獻15.6分6.5籃板2.0阻攻。季後賽累積46次阻攻也創下隊史紀錄。
此外，特納還是NBA歷史上僅有3位達成700顆三分球和1400次阻攻的球員，另外兩位分別是洛培茲（Brook Lopez）和華勒斯（Rasheed Wallace）。
洛培茲在自由市場開啟後就以2年1800萬美元的價碼轉戰快艇，如今換成透納來填補他的空缺。
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