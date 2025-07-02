NBA／公鹿無預警釋出里拉德 33.1億薪資要分5年攤提

公鹿球團在今天傳出將裁掉因為阿基里斯腱傷勢賽季提前報銷的明星後衛里拉德（Damian Lillard），並預計以4年總價1.07億美元的合約簽下前溜馬長人透納（Myles Turner），為這兩天異動不斷的NBA再度拋下震撼彈。

本賽季遭遇傷病侵襲的里拉德，在因為血栓問題直到季後賽首輪才復出後，卻又因為左腳阿基里斯腱撕裂傷，不僅賽季提前報銷，下賽季恐怕還無法出賽，就在他將進入漫長復健期時，今天卻傳出公鹿將釋出里拉德，並將其合約中1.13億美元的薪資分攤在未來5個賽季支付，以簽下透納。

根據報導指出，透納已經與公鹿簽下一張為期4年，總價1.07億美元的合約，外加第四年的球員選擇權，以及15%的交易補償金，過去幾年透納多次傳出將離開效力10年的溜馬，不過直到今年他還在陣中並幫助球隊闖進到冠軍賽，但他仍決定在季後投入自由市場，並在今天傳出與公鹿簽約。

至於里拉德在2023年透過拓荒者與公鹿和太陽的重磅交易案轉戰密爾瓦基，並且在過去兩年與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攜手帶領球隊，本季他也繳出一張平均24.9分、7.1助攻，投籃命中率45%、三分球命中率38%的數據。

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