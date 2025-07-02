NBA／SGA四年83.5億頂薪續約 創聯盟史上最高年薪紀錄

拿下年度MVP兼得分王，又帶領雷霆奪下搬家後首冠且包辦了FMVP，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今年賽季可說是多喜臨門、名利雙收，如今在自由市場開啟後，雷霆又送上一份大禮，讓這個夢幻般的賽季畫下完美句點。

根據報導，亞歷山大已同意與球團簽下一紙4年2.85億美元（約新台幣83.5億元）的超級頂薪延長合約，創下聯盟史上最高年薪紀錄。

亞歷山大原本是在2021年暑假和雷霆簽下5年1.73億美元的合約，如今還剩下兩年合約，不過他已經符合簽下延長合約的資格。這份天價合約將從2027-28年開始進行，走到2030-31年賽季，亞歷山大平均年薪將高達7125萬美元（約新台幣20.8億元），打破NBA史上最高年薪紀錄。

今年26歲的亞歷山大來自加拿大，在2024-25賽季場均32.7分居聯盟之冠，其它場均數據包括投籃命中率51.9%、助攻6.4次、籃板5個、抄截1.7次、阻攻1次。這是他連續第3個球季場均超過30分。

亞歷山大在本次總冠軍系列賽7場更是平均繳出30.3分，助雷霆摘下NBA總冠軍，獲封總冠軍賽最有價值球員。

這使他成為繼洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBronJames）於2012-2013賽季以來，首位在同一季包辦年度MVP和FMVP的球星。

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