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WNBA／聯盟宣布擴編計畫 擬2030年前新增3支球隊

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
WNBA總裁恩格爾伯特（右）宣布擴編計劃。 美聯社
WNBA總裁恩格爾伯特（右）宣布擴編計劃。 美聯社

美國女子職籃WNBA今天宣布，隨著北美地區對於女子籃球的興趣日益高漲，聯盟規劃在2030年前新增3支球隊。

法新社報導，這些新球隊將延續WNBA的快速成長趨勢，新成立的金州女武神隊（Golden StateValkyries）今年5月已正式參賽。

WNBA先前曾宣告，將於2026年在多倫多及波特蘭成立新球隊。WNBA如今又宣布，將分別於2028年、2029年及2030年在克里夫蘭、底特律和費城新增球隊。

WNBA總裁恩格爾伯特（Cathy Engelbert）發表聲明指出：「對於女子籃球的需求從未如此旺盛，我們很高興歡迎克里夫蘭、底特律和費城加入WNBA這個大家庭。」

恩格爾伯特還表示：「本次歷史性擴編強力反映出聯盟的非凡發展勢頭、籃壇深厚的人才庫以及對投資女子職業籃球的旺盛需求。」

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