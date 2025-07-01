NBA／溫班亞瑪迎接7呎禁區新搭擋 攻守效率嚴重被低估

今年選秀會大有斬獲的馬刺，在自由市場開啟首日就以4年4100萬美元的合約簽下先前效力塞爾蒂克的中鋒柯內特（Luke Kornet）。這份合約前3年為全額保障，第4年則是球隊選項。

對於生涯至今一共只累積拿到1148萬美元薪資的柯內特來說，馬刺所提供的這筆合約可說是相當豐厚，甚至可以說是他職業生涯最重要的一筆合約。

乍看柯內特上季在綠衫軍繳出上場18.6分鐘，場均6分5.3籃板1.6助攻1阻攻的表現，或許會被部分人認為有些溢價。但從進階數據和整體效率來看，這位現年29歲的7呎1吋大個卻是有其獨到之處。

柯內特是本季聯盟最有效率的球員之一，真實命中率達到68.3%，在所有出賽超過41場的球員中排名第7；高階數據EPM（Estimated Plus-Minus）進攻和防守都超過1，優於聯盟前85%的球員，綜合數據名列聯盟前50。

在過去3個賽季，柯內特每季在籃框附近的命中率都超過73%，今年他的進攻籃板率15.3%更排名前10。搭配福克斯（De'Aaron Fox）和今年榜眼新秀哈波（Dylan Harper）的傳導，將能發揮終結進攻價值。此外，在本季擋拆效率排名中，柯內特與泰托姆（Jayson Tatum）的組合在聯盟高居第2，這一點也將提供球隊高品質的掩護幫助。

儘管柯內特近年來的外線投籃表現不突出，但與像溫班亞瑪（Victor Wembanyama）這樣的延伸型長人搭檔，這一點將不會成為問題。

另一方面，就防守數據顯示，柯內特是聯盟中最具影響力的防守大個子之一。他在每百回合保護籃框得分（2.9）方面位列前95百分位；在他防守的籃框範圍內，對手的命中率比平均水平低達11.7%。對手在面對柯內特的防守時，往往無法好好完成出手動作，這是因為柯內特擁有出色的身體條件和起跳時機，還因此誕生出著名的「柯內特封阻（Kornet Kontest）」。

上個賽季，只有7名球員比柯內特更能改變對手靠近籃框的出手命中率，其中包括溫班亞瑪。過去5個賽季，柯內特所效力的球隊在他上場時防守表現有所提升。他將為馬刺隊帶來急需的防守幫助，尤其是當溫班亞瑪退場後，馬刺整體防守表現明顯下滑的情況。

自從溫班亞瑪加入馬刺以來，球隊還沒有過像柯內特這樣既高效又可靠的內線球員，他優異的擋拆、籃板球、終結進攻和內線防守，不僅能夠在與溫班亞瑪搭配時發揮作用，即使是替補上場一人撐住禁區大場面也能提供價值。

有媒體指出，儘管馬刺為一名職業生涯場均上場時間從未超過20分鐘的球員支付這筆長約將存在一定風險，但考量到柯內特近幾個賽季所持續展現的攻守特性，顯然馬刺出手是有其投資價值。

在補強禁區之後，據隨隊記者麥克唐納（Jeff McDonald）透露，馬刺現階段仍對同樣來自法國的前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）感興趣。據悉，恢復自由身的亞布塞萊新賽季將不會回到76人。

馬刺在簽下柯內特後，目前還剩下價值460萬美元的部分中產特例與價值510萬美元的雙年特例可以利用。

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