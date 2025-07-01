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NBA／太陽自由市場開市3筆操作 傳保羅有意回歸或去快艇

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽時期的保羅(左)、布克(右)。 美聯社
太陽時期的保羅(左)、布克(右)。 美聯社

今天是NBA自由球員市場開市第一天，雖太陽隊因突破第二層豪華稅線，只能用底薪合約簽人，但他們仍進行3項操作，調整陣容。

太陽先裁掉馬丁（Cody Martin）1年860萬美元的無保護合約。接著給上季尾聲有好表現的控衛吉萊斯比（Collin Gillespie）底薪合約，還網羅2025年歐洲聯賽總決賽MVP海斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis）。

2025年歐洲聯賽總決賽MVP海斯-戴維斯。 美聯社
2025年歐洲聯賽總決賽MVP海斯-戴維斯。 美聯社

現年30歲的海斯-戴維斯是美國籍球員，2017年NBA選秀會落選，2017-18賽季在湖人、暴龍和國王隊共打5場，之後就轉往歐洲籃壇發展。

海斯-戴維斯去年幫助土耳其費內巴切隊奪下歐洲聯賽冠軍，獲選總決賽MVP，連2季入選歐洲籃球聯賽最佳陣容，2024-25賽季場均16.7分5.3籃板1.7助攻，三分命中率41%，曾經單場砍下50分，創歐洲聯賽單場得分紀錄。去年海斯-戴維斯也加入美國男籃靶子隊，為巴黎奧運做準備。

日前傳出40歲資深控衛保羅（Chris Paul）想回洛杉磯打球，不過資深記者海恩斯（Chris Haynes）在節目上爆料，保羅可能選擇太陽或快艇隊。

保羅曾在2021年聯手布克（Devin Booker）闖進總冠軍賽，也曾經效力快艇6季，打造出空拋之城。保羅上季82場全勤，平均得到8.8分7.4助攻，仍是值得信賴的後場指揮官。

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太陽 Chris Paul

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