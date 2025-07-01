NBA／公鹿加錢續約3底薪小將 洛培茲離隊禁區有待填補

在里拉德（Damian Lillard）新賽季可能報銷的情況下，公鹿仍是得進行相關補強，在自由市場開啟後的首日，先後和波特（Kevin Porter Jr.）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、普林斯（Taurean Prince）完成續約，不過也折損了效力多年的主戰中鋒洛培茲（Brook Lopez）。

波特、崔蘭特和普林斯上季都是底薪加盟，今夏恢復自由身之後，波特獲得2年1100萬美元合約，新賽季預計將會頂替里拉德出任先發。波特一共為公鹿效力30場，場均得到11.7分3.9籃板3.7助攻，三分命中率達40.8%，公鹿是使用用雙年特例來和他達成協議。

波特。 美聯社

崔蘭特首輪對溜馬系列賽表現亮眼，5場比賽有2次超過30分，他以「非鳥條款」達成2年750萬美元的續約合同；倘若他在2026-27年賽季選擇執行球員選項，提前跳出合約，他將取得「早鳥權」資格。

崔蘭特。 美聯社

至於普林斯，則在季後賽幾乎被擠出輪替。儘管他在例行賽出賽73場、幾乎場場先發，但在對溜馬系列賽最後三戰僅上場22分鐘，前兩戰總共只得6分。

考量這樣的表現，外界對他仍能獲得一紙2年710萬美元合約，且包含球員選項，感到稍有意外。值得注意的是，這份合約將以實際薪資（330萬美元）計入薪資帽，而非老將底薪（230萬）等級。

普林斯。 美聯社

公鹿目前的操作顯然仍無法彌補中鋒洛培茲離隊的損失。儘管球隊仍有足夠薪資空間可使用1400萬美元的中產特例，用來爭取像是艾頓（Deandre Ayton）等內線人選。只是這些補強終究難以真正填補里拉德報銷的重大戰力空缺，更遑論提升球隊整體實力。

公鹿仍有進行交易的機會，但若無驚天大動作，球隊要重新回到總冠軍競爭行列，恐怕仍遙遙無期。畢竟，自2022年以來，公鹿已連續兩年止步季後賽首輪。

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