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NBA／灰熊85億元續留傑克森、艾爾達瑪 3年約簽騎士第六人

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊球星傑克森。 美聯社
灰熊球星傑克森。 美聯社

灰熊隊今天宣布以5年2.4億美元（約新台幣70億元）的隊史最大合約，與球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）續約，長人艾爾達瑪（Santi Aldama）也以3年5250萬美元（約新台幣15億元）續約。

灰熊日前用主力球員貝恩（Desmond Bane），換來「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）與4枚首輪籤。不過如今傳出，灰熊將買斷安東尼的合約。

傑克森上季出賽74場，繳出場均22.2分5.6籃板1.5火鍋，三分命中率37.5%，入選明星賽和年度防守第二隊，可惜以些微差距落選年度陣容第三隊。

灰熊以3年5250萬美元留下艾爾達瑪，他上季出賽65場，平均得到12.5分6.4籃板，三分命中率36.8%。

另外，灰熊還以3年2800萬美元合約，簽下騎士隊第六人傑洛米（Ty Jerome），增加後場深度，傑洛米上季打出生涯年，出賽70場，平均得到12.5分2.5籃板3.4助攻，三分命中率高達43.9%。

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騎士 灰熊

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