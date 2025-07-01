NBA／灰熊85億元續留傑克森、艾爾達瑪 3年約簽騎士第六人

聯盟著名的浪人控衛施羅德（Dennis Schroder），自2013年加入NBA以來，至今已經待過9支球隊，特別是在上季更是一口氣換了3個東家，最後幫助活塞重返季後賽。不過就在合約到期之際，施羅德可

2025-07-01 12:33