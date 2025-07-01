NBA／12年待9隊！施羅德傳將加盟國王 蒙克也陷交易傳言

聯盟著名的浪人控衛施羅德（Dennis Schroder），自2013年加入NBA以來，至今已經待過9支球隊，特別是在上季更是一口氣換了3個東家，最後幫助活塞重返季後賽。不過就在合約到期之際，施羅德可能又要搬家了！

根據報導，施羅德預計會回到西區與沙加緬度國王簽約。消息指出，這位經驗豐富的控衛一直都是國王休賽季鎖定的補強目標，當自由市場開啟後，就傳出雙方原則上會簽下一份2年2800萬美元的合約。

不過由於正式簽約遲遲未公佈，外界也在揣測，國王和活塞可能會針對施羅德的合約採取先簽後換方式，讓雙方都能受益。

資深記者費雪（Jake Fischer）報導指出，活塞有一個選項是，和國王進行交易，將施羅德送走換來蒙克（Malik Monk）。會有如此方案，或許也和射手畢斯利（Malik Beasley）因被懷疑涉及賭博而遭到調查有關，活塞希望能夠引進蒙克，藉此加強火力。

蒙克去年休賽季才以4年7800萬美元的價碼續留國王，上季出賽65場，場均攻下17.2分5.6助攻3.8籃板，三分命中率32.5%。

蒙克也陷入交易流言。 路透社

活塞在自由市場開啟後第一天就以2年2900萬美元的合約簽下勒佛特（Caris LeVert）。有媒體認為，若活塞引進蒙克，其球風和勒佛特、艾維（Jaden Ivey）可能太過重疊，3人都偏好持球進攻、擅長切入、卻都不具備穩定外線牽制力。若同時擁有這三人，恐怕會出現空間擁擠與角色重疊的問題。另一方面，活塞也傳出有意爭取「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）。

值得注意的是，當施羅德傳出可能加盟國王後，球迷反應卻是兩極。一方面是認定其頻頻更換球隊，在國王陣中的角色定位仍受質疑；特別是若要為此送上年紀更輕的蒙克，勢必也會引發球迷更多反彈和不滿。

Dennis Schroder’s NBA journey:



Drafted by Hawks

Traded to Thunder

Traded to Lakers

Signed with Celtics

Traded to Rockets

Signed with Lakers

Signed with Raptors

Traded to Nets

Traded to Warriors

Traded to Pistons

Signed with Kings — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2025年6月30日

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