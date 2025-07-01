NBA／12年待9隊！施羅德傳將加盟國王 蒙克也陷交易傳言
聯盟著名的浪人控衛施羅德（Dennis Schroder），自2013年加入NBA以來，至今已經待過9支球隊，特別是在上季更是一口氣換了3個東家，最後幫助活塞重返季後賽。不過就在合約到期之際，施羅德可能又要搬家了！
根據報導，施羅德預計會回到西區與沙加緬度國王簽約。消息指出，這位經驗豐富的控衛一直都是國王休賽季鎖定的補強目標，當自由市場開啟後，就傳出雙方原則上會簽下一份2年2800萬美元的合約。
不過由於正式簽約遲遲未公佈，外界也在揣測，國王和活塞可能會針對施羅德的合約採取先簽後換方式，讓雙方都能受益。
資深記者費雪（Jake Fischer）報導指出，活塞有一個選項是，和國王進行交易，將施羅德送走換來蒙克（Malik Monk）。會有如此方案，或許也和射手畢斯利（Malik Beasley）因被懷疑涉及賭博而遭到調查有關，活塞希望能夠引進蒙克，藉此加強火力。
蒙克去年休賽季才以4年7800萬美元的價碼續留國王，上季出賽65場，場均攻下17.2分5.6助攻3.8籃板，三分命中率32.5%。
活塞在自由市場開啟後第一天就以2年2900萬美元的合約簽下勒佛特（Caris LeVert）。有媒體認為，若活塞引進蒙克，其球風和勒佛特、艾維（Jaden Ivey）可能太過重疊，3人都偏好持球進攻、擅長切入、卻都不具備穩定外線牽制力。若同時擁有這三人，恐怕會出現空間擁擠與角色重疊的問題。另一方面，活塞也傳出有意爭取「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）。
值得注意的是，當施羅德傳出可能加盟國王後，球迷反應卻是兩極。一方面是認定其頻頻更換球隊，在國王陣中的角色定位仍受質疑；特別是若要為此送上年紀更輕的蒙克，勢必也會引發球迷更多反彈和不滿。
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