快訊

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

台灣台語小說家、詩人陳雷辭世 李遠哀悼將頒旌揚狀

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／年薪暴跌3.8億元 羅素迷你中產特例加盟獨行俠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羅素。 路透
羅素。 路透

在今年選秀會成功拿下狀元佛雷格（Cooper Flagg）後，獨行俠隊今天開市的自由球員市場中也沒有缺席，宣布與前籃網隊後衛羅素D'Angelo Russell）簽下2年1300萬美元合約，新賽季將與昔日湖人隊友戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）再度攜手奮戰。

上賽季季初還披湖人戰袍的羅素，在年底卻遭到打包交易送往籃網換回芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），不過回到前東家籃網後羅素並未能替籃網掀起太多波瀾，最終在季後也宣布投身自由市場。

今天獨行俠傳出將與羅素簽下2年1300萬美元的合約，在厄文（Kyrie Irving）下賽季歸期未定的情況下，將扛起獨行俠後場，與湯普森（Klay Thompson）、佛雷格和前湖人隊友戴維斯、克里斯提等人合作。

儘管羅素過去幾年的表現確實讓不少人感到失望，但對於獨行俠來說能夠以低於行情的迷你中產特例，簽下過去年薪曾突破3000萬美元、上賽季年薪還有1870萬美元的羅素，加上他與戴維斯的合作經驗，無疑是填補厄文空缺和獨行俠現有陣型的好人選。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羅素 籃網 獨行俠 D'Angelo Russell

延伸閱讀

改善血液循環、預防動脈硬化 心臟專家說每餐都要吃這類食物

NBA／厄文最快明年1月復出 獨行俠有意保羅等4名後衛

NBA／厄文不執行球員選項 與獨行俠簽3年1.19億美元新合約

MLB／「完美一局」被主審搞掉 山本由伸無緣創日投紀錄

相關新聞

NBA／2025年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

NBA休賽季的球員異動相關流言蜚語，早在雷霆與溜馬爭冠期間已經逐漸甚囂塵上，隨著火箭重磅交易從太陽引進聯盟巨星杜蘭特（Kevin Durant）後，7月1日才開啟的自由市場戰爭已經隱然開打。 另

NBA／金塊交易波特換回籃網神射手 2023奪冠功臣布朗回歸

金塊隊發動交易，將主力前鋒波特（Michael Porter Jr.）和2032年無保護首輪選秀權，交易至籃網隊，換來神射前鋒強森（Cameron Johnson）。 這2名球員都剩下2年，波特

NBA／勇士10年老臣魯尼轉戰鵜鶘聯手波爾 6強隊有意霍福特

效力勇士隊長達10年的魯尼（Kevon Looney）以2年1600萬美元合約轉戰鵜鶘隊，將與前隊友波爾（Jordan Poole）重聚，波爾也在IG發限時動態「OMG（我的天）」。 魯尼201

NBA／年薪暴跌3.8億元 羅素迷你中產特例加盟獨行俠

在今年選秀會成功拿下狀元佛雷格（Cooper Flagg）後，獨行俠隊今天開市的自由球員市場中也沒有缺席，宣布與前籃網隊...

NBA／灰熊85億元續留傑克森、艾爾達瑪 3年約簽騎士第六人

灰熊隊今天宣布以5年2.4億美元（約新台幣70億元）的隊史最大合約，與球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）續約，長人艾爾達瑪（Santi Aldama）也以3年5250萬美元（約新台幣15

NBA／12年待9隊！施羅德傳將加盟國王 蒙克也陷交易傳言

聯盟著名的浪人控衛施羅德（Dennis Schroder），自2013年加入NBA以來，至今已經待過9支球隊，特別是在上季更是一口氣換了3個東家，最後幫助活塞重返季後賽。不過就在合約到期之際，施羅德可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。