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NBA／年薪暴跌3.8億元 羅素迷你中產特例加盟獨行俠
在今年選秀會成功拿下狀元佛雷格（Cooper Flagg）後，獨行俠隊今天開市的自由球員市場中也沒有缺席，宣布與前籃網隊後衛羅素（D'Angelo Russell）簽下2年1300萬美元合約，新賽季將與昔日湖人隊友戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）再度攜手奮戰。
上賽季季初還披湖人戰袍的羅素，在年底卻遭到打包交易送往籃網換回芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），不過回到前東家籃網後羅素並未能替籃網掀起太多波瀾，最終在季後也宣布投身自由市場。
今天獨行俠傳出將與羅素簽下2年1300萬美元的合約，在厄文（Kyrie Irving）下賽季歸期未定的情況下，將扛起獨行俠後場，與湯普森（Klay Thompson）、佛雷格和前湖人隊友戴維斯、克里斯提等人合作。
儘管羅素過去幾年的表現確實讓不少人感到失望，但對於獨行俠來說能夠以低於行情的迷你中產特例，簽下過去年薪曾突破3000萬美元、上賽季年薪還有1870萬美元的羅素，加上他與戴維斯的合作經驗，無疑是填補厄文空缺和獨行俠現有陣型的好人選。
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