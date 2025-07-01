NBA／真的回洛杉磯了！洛培茲選擇加盟快艇而非湖人

在近日傳出相繼與哈登（James Harden）、貝頓（Nicolas Batum）完成新合約續約協議後，快艇隊今天也將補強觸手伸向自由市場，將簽下休賽季一直在同城湖人隊補強雷達上的前公鹿長人洛培茲（Brook Lopez），新賽季將成為祖巴茲（Ivica Zubac）的主要替補。

今年在雷納德（Kawhi Leonard）走出傷病陰霾後戰力逐漸穩定的快艇，雖然在季後賽首輪與金塊的搶七大戰中遭到淘汰，不過新賽季只要保持健康，依舊在西區保有相當的競爭力，而今年休賽季他們也率先敲定了哈登與貝頓兩人的合約問題，成功留下核心陣容。

今天快艇則是傳出將與前公鹿長人洛培茲簽下2年、1800萬美元的合約，成為今年自由市場開市後球隊首位簽下的球員，37歲的洛培茲上賽季代表公鹿出賽80場全都是先發上陣，並繳出13分、5籃板、1.8助攻、1.9阻攻的數據，這也讓他成為今年自由市場上不少球隊爭相爭取的長人，尤其是與快艇同城且曾是洛培茲前東家的湖人，多次被媒體提及洛培茲將是最佳補強人選之一。

儘管洛培茲被認為在場上表現出現逐步退化的狀況，不過快艇目前在先發中鋒位置上擁有上季打出生涯代表作的祖巴茲，洛培茲將不需要再扛起大量的上場時間與出賽場次，而他的冠軍經驗以及能為場上拉開空間的能力，更將是快艇所需。

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