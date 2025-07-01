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NBA／楊恩出手招募 老鷹換來亞歷山大-華克、簽肯納德

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大-華克。 美聯社
亞歷山大-華克。 美聯社

在今年休賽季大動作頻頻的老鷹隊，繼日前透過交易與塞爾蒂克隊換到波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並且在選秀會選入喬治亞前鋒紐維爾（Asa Newell）後，今天傳出與灰狼隊達成交易案換來亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），並簽下射手肯納德（Luke Kennard），戰力大進補。

老鷹今年在附加賽鎩羽而歸後，季後可說是大動作頻頻，先是與急欲清出薪資空間的塞爾蒂克換回波爾辛吉斯，又選入紐維爾，算是補足了禁區戰力，隨後又將眼光放向側翼補強，並且由球隊一哥楊恩（Trae Young）出面協助招攬。

今天也傳出老鷹將透過先簽後換的方式從灰狼手中獲得亞歷山大-華克，且亞歷山大-華克的新合約中將附帶球員選擇權以及交易補償金，本賽季亞歷山大-華克代表灰狼全勤出賽82場，繳出平均9.4分、3.2籃板、2.7助攻的數據，且展現聯盟最佳外圍防守者的表現，三分球也維持穩定發揮，在今年季後賽他更是成為灰狼隊史第一位在季後賽以替補身份有多次單場20分以上演出的球員。

肯納德(左)、楊恩(右)。 路透
肯納德(左)、楊恩(右)。 路透

除了交易來亞歷山大-華克外，老鷹也在自由市場上以1年1100萬美元合約簽下前灰熊射手肯納德，他上賽季代表灰熊出賽65場，繳出平均8.9分、2.8籃板、3.3助攻的數據，其中每場比賽三分球出手4次命中1.7球，將成為老鷹重要的側翼射手，而他與亞歷山大-華克在加入老鷹前，都曾接獲楊恩的電話招攬。

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