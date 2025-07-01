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NBA／勇士10年老臣魯尼轉戰鵜鶘聯手波爾 6強隊有意霍福特
效力勇士隊長達10年的魯尼（Kevon Looney）以2年1600萬美元合約轉戰鵜鶘隊，將與前隊友波爾（Jordan Poole）重聚，波爾也在IG發限時動態「OMG（我的天）」。
魯尼2015年首輪第30順位被勇士選中，接下來10季都效力勇士，曾隨隊奪下3座總冠軍，其中2022年對陣塞爾蒂隊的總冠軍賽中，每36分鐘能狂抓14.1籃板，成為勇士球迷相當喜愛的藍領型球員。
魯尼年紀逐漸增加，且勇士積極培養年輕球員，上季出賽76場只有6場先發，平均上場15分鐘，得到4.5分6.1籃板。
魯尼到鵜鶘後將和2名熟面孔重聚，鵜鶘現任總教練格林（Willie Green）曾在2016至2019年期間在勇士擔任助教，波爾2019至2023年效力勇士，波爾也在IG發「OMG」。
勇士已在昨天執行荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）和巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）的球隊選擇權，新賽季兩人將繼續待在勇士。
另外，傳出勇士有意網羅資深長人霍福特（Al Horford），霍福特擁有豐富經驗且具備投射能力，因此吸引許多球隊追求，除了勇士外，塞爾蒂克、金塊、騎士、尼克和湖人隊都在積極爭取。
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