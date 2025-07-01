快訊

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士10年老臣魯尼轉戰鵜鶘聯手波爾 6強隊有意霍福特

聯合新聞網／ 綜合報導
曾效力勇士的魯尼(左)和波爾(右)如今在鵜鶘重聚。 美聯社
曾效力勇士的魯尼(左)和波爾(右)如今在鵜鶘重聚。 美聯社

效力勇士隊長達10年的魯尼（Kevon Looney）以2年1600萬美元合約轉戰鵜鶘隊，將與前隊友波爾（Jordan Poole）重聚，波爾也在IG發限時動態「OMG（我的天）」。

魯尼2015年首輪第30順位被勇士選中，接下來10季都效力勇士，曾隨隊奪下3座總冠軍，其中2022年對陣塞爾蒂隊的總冠軍賽中，每36分鐘能狂抓14.1籃板，成為勇士球迷相當喜愛的藍領型球員。

魯尼年紀逐漸增加，且勇士積極培養年輕球員，上季出賽76場只有6場先發，平均上場15分鐘，得到4.5分6.1籃板。

魯尼到鵜鶘後將和2名熟面孔重聚，鵜鶘現任總教練格林（Willie Green）曾在2016至2019年期間在勇士擔任助教，波爾2019至2023年效力勇士，波爾也在IG發「OMG」。

勇士已在昨天執行荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）和巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）的球隊選擇權，新賽季兩人將繼續待在勇士。

另外，傳出勇士有意網羅資深長人霍福特（Al Horford），霍福特擁有豐富經驗且具備投射能力，因此吸引許多球隊追求，除了勇士外，塞爾蒂克、金塊、騎士、尼克和湖人隊都在積極爭取。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

鵜鶘 湖人 勇士 Kevon Looney Jordan Poole Al Horford

相關新聞

NBA／2025年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

NBA休賽季的球員異動相關流言蜚語，早在雷霆與溜馬爭冠期間已經逐漸甚囂塵上，隨著火箭重磅交易從太陽引進聯盟巨星杜蘭特（Kevin Durant）後，7月1日才開啟的自由市場戰爭已經隱然開打。 另

NBA／金塊交易波特換回籃網神射手 2023奪冠功臣布朗回歸

金塊隊發動交易，將主力前鋒波特（Michael Porter Jr.）和2032年無保護首輪選秀權，交易至籃網隊，換來神射前鋒強森（Cameron Johnson）。 這2名球員都剩下2年，波特

NBA／勇士10年老臣魯尼轉戰鵜鶘聯手波爾 6強隊有意霍福特

效力勇士隊長達10年的魯尼（Kevon Looney）以2年1600萬美元合約轉戰鵜鶘隊，將與前隊友波爾（Jordan Poole）重聚，波爾也在IG發限時動態「OMG（我的天）」。 魯尼201

NBA／楊恩出手招募 老鷹換來亞歷山大-華克、簽肯納德

在今年休賽季大動作頻頻的老鷹隊，繼日前透過交易與塞爾蒂克隊換到波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並且在...

NBA／年薪暴跌3.8億元 羅素迷你中產特例加盟獨行俠

在今年選秀會成功拿下狀元佛雷格（Cooper Flagg）後，獨行俠隊今天開市的自由球員市場中也沒有缺席，宣布與前籃網隊...

NBA／真的回洛杉磯了！洛培茲選擇加盟快艇而非湖人

在近日傳出相繼與哈登（James Harden）、貝頓（Nicolas Batum）完成新合約續約協議後，快艇隊今天也將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。