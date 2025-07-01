NBA／火箭連搶DFS、卡佩拉 湖人網羅全能前鋒拉維亞補洞

湖人隊今年1月交易來「3D」前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），不過他季後投身自由球員市場，如今以4年5300萬美元加盟火箭隊，湖人中鋒目標卡佩拉（Clint Capela），也以3年2150萬美元合約回鍋火箭。

火箭隊休賽季動作頻繁，交易來超級球星杜蘭特（Kevin Durant），續約范弗利特（Fred VanVleet）後，網羅自由球員市場熱門前鋒芬尼史密斯，他上季效力籃網隊和湖人，共出賽63場，平均得到8.7分3.9籃板，三分球命中率高達41.1%。

另外，火箭老將格林（Jeff Green）和後衛哈勒戴（Aaron Holiday）都以1年底薪回歸，泰特（Jae'Sean Tate）則以1年300萬美元回歸。

全能前鋒拉維亞加入湖人。 路透

因為芬尼史密斯離開，湖人獲得完整中產條例（1410萬美元），使用一部分簽下前鋒拉維亞（Jake LaRavia）。據ESPN報導，儘管拉維亞有多隊追求，但他認為湖人是對自己未來發展最有利的選擇。

拉維亞的合約為2年1200萬美元，他上季效力灰熊和國王隊，出賽66場，平均得到6.9分3.9籃板2.4助攻，三分命中率42.3%，是一名全能前鋒。

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