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NBA／金塊交易波特換回籃網神射手 2023奪冠功臣布朗回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊隊波特(左)被交易，換來籃網隊射手強森(右)。美聯社、路透
金塊隊波特(左)被交易，換來籃網隊射手強森(右)。美聯社、路透

金塊隊發動交易，將主力前鋒波特（Michael Porter Jr.）和2032年無保護首輪選秀權，交易至籃網隊，換來神射前鋒強森（Cameron Johnson）。

這2名球員都剩下2年，波特未來2季薪水為3830萬美元及4080萬美元；強森則是2100萬美元和2300萬美元。

波特生涯前6季都效力金塊，上季出賽77場，平均18.2分7.0籃板，但季後賽帶傷上陣影響到表現。強森上季在籃網打出生涯年，場均18.8分4.3籃板，三分命中率高達39%，過去效力太陽隊期間，累積豐富季後賽經驗。

另外，2023年奪冠功臣布朗（Bruce Brown）也以1年老將底薪回鍋金塊，布朗效力金塊期間與約柯奇（Nikola Jokic）化學反應出色，離開金塊後表現下滑，上季效力暴龍和鵜鶘隊，場均8.3分4.0籃板。

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金塊 籃網

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