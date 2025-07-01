NBA／2025年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

NBA休賽季的球員異動相關流言蜚語，早在雷霆與溜馬爭冠期間已經逐漸甚囂塵上，隨著火箭重磅交易從太陽引進聯盟巨星杜蘭特（Kevin Durant）後，7月1日才開啟的自由市場戰爭已經隱然開打。

另一方面，隨著聯盟針對於球隊薪資空間以及豪華稅懲罰的嚴格限制，都讓許多球隊必須在多方考量下做出重大的球星交易，以換取更有彈性運作的空間，都讓各方交易摻雜更多主客觀因素。

以下為休賽季自由市場球員簽約、和交易市場相關動態的整理：

7月1日：自由市場開啟

◆ 爵士將和克拉克森（Jordan Clarkson）達成買斷協議。

◆ 貝頓（Nicolas Batum）以2年1150萬美元合約續簽快艇，合約包含球隊選項。

◆ 夏普（Day'Ron Sharpe）以2年1200萬美元合約續簽籃網。

◆ 威廉斯（Ziaire Williams）以2年1200萬美元合約續簽籃網，第2年為球隊選項。

◆ 英格斯（Joe Ingles）以1年360萬美元合約續簽灰狼。

詹姆斯邁向第23個賽季。 路透社

6月30日：詹姆斯邁入第23個賽季

◆ 詹姆斯（LeBron James）執行2025-26年賽季價值5260萬美元的球員選項，繼續效力湖人。

◆ 拓荒者預計和中鋒艾頓（Deandre Ayton）達成合約買斷協議。艾頓合約剩最後一年價值3560萬美元。

◆ 史密斯（Jabari Smith Jr.）與火箭達成5年1.22億美元的新秀續約協議，合約將完全保障至2030-31年賽季。

◆ 波提斯（Bobby Portis）以3年4400萬美元合約續留公鹿。

艾頓突然與拓荒者達成買斷合約協議。 路透社

◆ 哈登（James Harden）拒絕價值3630萬美元的球員選項，將與快艇簽下為期兩年、總價達8150萬美元的新合約，該合約第2年為球員選項，且部分薪資具有保障。

◆ 爵士送出後衛塞克斯頓（Collin Sexton）與2030年二輪選秀權，向黃蜂換來中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）。

◆ 藍道（Julius Randle）不執行最後一年球員選項，重新以3年1億美元合約續簽灰狼，其中2027-28年賽季有球員選項。

◆ 威廉斯（Jaylin Williams）以3年2400萬美元合約續簽雷霆。

◆ 米契爾（Ajay Mitchell）以3年近900萬美元續簽雷霆。

哈登重新簽訂合約。 路透社

◆ 烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）執行2025-26年賽季價值840萬美元的球員選項。

◆ 羅賓森（Duncan Robinson）拒絕執行2025-26年賽季價值2000萬美元的球員選項。

◆ 芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）拒絕執行2025-26年賽季價值1540萬美元的球員選項。

◆ 葛登（Eric Gordon）不執行2025-26年賽季價值340萬美元的球員選項。

騎士換來鮑爾。 美聯社

◆ 76人不執行華克（Lonnie Walker IV）價值290萬美元的球隊選項。

◆ 36歲克羅埃西亞名將波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）宣布退休。

6月29日：騎士連續出手

◆ 公牛送走控衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），向騎士換來奧科羅（Isaac Okoro）。

◆ 梅瑞爾（Sam Merrill）以4年3800萬美元合約續簽騎士。

◆ 米契爾（Davion Mitchell）以2年2400萬美元合約續簽熱火。

波爾與麥凱倫互換東家。 美聯社

◆ 快艇前鋒貝頓（Nicolas Batum）拒絕執行2025-26年賽季價值490萬美元的球員選項。

◆ 76人不執行後衛巴特勒（Jared Butler）1年230萬美元的球隊選項，前鋒愛德華（Justin Edwards）簽新3年合約，前2年保障。

◆ 佐蒙德（Andre Drummond）執行500萬美元球員選項續留76人。

◆ 格林（Jeff Green）一年底薪續簽火箭。

◆ 哈勒戴（Aaron Holiday）一年底薪續簽火箭。

◆ 泰特（Jae'Sean Tate）以1年300萬美元合約續簽火箭。

6月28日：灰狼續留最佳第六人

◆ 里德（Naz Reid）以5年1.25億美元合約續簽灰狼。

藍道續留灰狼。 美聯社

6月26日：選秀會首日相關球員交易

◆ 太陽用今年首輪第29順位和2029年首輪簽，向黃蜂換來中鋒威廉斯（Mark Williams）；太陽還執行米西奇（Vasilije Micic）810萬美元的球隊選項，在這筆交易中一起被送去黃蜂。

◆ 火箭放棄范弗利特（Fred VanVleet）下季價值4490萬美元的球隊選項，雙方重新達成協議，改簽兩年5000萬美元的合約，其中第2年為球員選項。

◆ 爵士前鋒柯林斯（John Collins）執行2025-26賽季2650萬美元的球員選項。

6月25日：塞爾蒂克、老鷹、籃網三方交易

◆ 塞爾蒂克將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與一個二輪選秀權送往老鷹；老鷹把曼恩（Terance Mann）與今年首輪第22順位送到籃網；籃網把尼恩（Georges Niang）與一個二輪籤送到塞爾蒂克。

塞爾蒂克迅速處理掉波爾辛吉斯和哈勒戴。

◆ 厄文（Kyrie Irving）不執行合約最後一年球員選項，與獨行俠重新簽下3年1.19億美元新合約，其中2027-28年賽季有球員選項。

◆ 鵜鶘將麥凱倫（CJ McCollum）、奧利尼克（Kelly Olynyk）與一個未來二輪籤交易至巫師，換來波爾（Jordan Poole）、比伊（Saddiq Bey）與2025年第二輪40順位選秀權。

◆ 拓荒者側翼賽布爾（Matisse Thybulle）執行2025-26年賽季價值1150萬美元的球員選項。

6月24日：塞爾蒂克交易清理空間

◆ 塞爾蒂克將後衛哈勒戴（Jrue Holiday）打包送至拓荒者，換回西蒙斯（Anfernee Simons）以及兩個二輪選秀權。

◆ 巫師前鋒米道頓（Khris Middleton）執行2025-26賽季3330萬美元的球員選項。

貝恩下季轉戰魔術。 美聯社

6月23日：杜蘭特交易案

◆ 火箭送出格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、2025年選秀會第10順位選秀權，以及5個未來的二輪選秀權，向太陽換來杜蘭特（Kevin Durant）。

6月22日：公鹿後衛康諾頓（Pat Connaughton）執行價值940萬美元球員選項。

6月16日：灰熊魔術交易

◆ 灰熊將貝恩（Desmond Bane）送往奧蘭多，換來凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony），以及4個首輪選秀權（25年、26年、28年、30年）、2029年首輪互換權。

6月15日：火箭續簽「水行俠」

◆ 亞當斯（Steven Adams）以3年9000萬美元的合約提前續約火箭。

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