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NBA／堅決不放給太陽！火箭5年35.7億合約綁定史密斯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
高潛力長人史密斯獲得破億合約。 路透社
高潛力長人史密斯獲得破億合約。 路透社

休賽季動作頻頻的休士頓火箭，據報導，預計將會和前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）預計簽下一份五年總價達1.22億美元（約35.7億台幣）的新秀續約合同，這份合約將完全保障至2030-31年賽季。

火箭自2022年選秀會以第3順位選進史密斯以來，一直對其抱持高度信心，雙方今夏也迅速展開並完成續約談判。作為陣中年輕核心的重要成員，史密斯在上個賽季成長迅速，幫助球隊勇奪西區第2種子，闊別5年重返季後賽。

現年22歲的史密斯，在1月遭遇左手骨折的情況下，整季仍繳出場均12.2分與7.0籃板的成績。雖然他的三分球穩定性仍有待提升，但在季後賽的表現令人眼前一亮，三分命中率高達45.5%，展現潛在射手火力。

根據ESPN數據顯示，史密斯是2022年選秀梯隊中唯一一位生涯累積至少2500分與1500籃板的球員。

這筆合約延長只是火箭今夏大動作操作中的其中一環。最引人注目的莫過於火箭完成杜蘭特（Kevin Durant）的震撼交易。在洽談期間，火箭多次拒絕太陽方面希望將史密斯納入交易包裹的要求，明確表達史密斯是球隊長期核心陣容的一部分。

除此之外，火箭已經先後與亞當斯（Steven Adams）、范弗利特（Fred VanVleet）、泰特（Jae'Sean Tate）、哈勒戴（Aaron Holiday）與格林（Jeff Green）完成續約；同時也綁定了總教練尤多卡（Ime Udoka）。

在見證年輕雷霆大軍攻頂成功，火箭顯然期盼複製同樣的奪冠之路，透過年輕潛力好手的持續養成，搭配經驗豐富老將的引領，展現問鼎總冠軍的強烈企圖。

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