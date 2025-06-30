NBA／爵士清後場提供新秀空間 送出塞克斯頓換諾基奇

爵士與黃蜂達成交易協議，送出後衛塞克斯頓（Collin Sexton）與2030年二輪選秀權，換來中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），此舉也意味著爵士正重新調整後場人力配置。

爵士在今年選秀會一口氣挑選了兩名潛力後衛貝利（Ace Bailey）與克雷頓（Walter Clayton Jr.），球隊為了給新秀更多發展空間，選擇將效力3個球季的塞克斯頓送走。另外像柯利爾（Isaiah Collier）、喬治（Keyonte George）、森薩博（Brice Sensabaugh）等也會有更多發揮空間。

26歲的塞克斯頓在爵士期間表現穩定，場均可貢獻18.4分與4.2助攻，連續兩季成為球隊總得分王。上季他投出生涯最佳的三分命中率（41%）與罰球命中率（87%），是球隊後場不可或缺的重要戰力。

目前，塞克斯頓的合約剩下最後一年，年薪為1900萬美元，將在明年夏天成為完全自由球員。塞克斯頓來到黃蜂之後，可能會成為曼恩（Tre Mann）的替代人選；曼恩今夏成為受限制自由球員。

諾基奇轉站鹽湖城。 美聯社

至於30歲的努基奇，則是在上季交易截止日前從太陽轉至黃蜂，同樣也面臨合約年，下季年薪約為1900萬美元。

黃鋒上季季中已經交易了理查茲（Nick Richards），選秀會當天又把當初體檢未過的威廉斯（Mark Williams）交易掉，如今又把諾基奇送走，目前禁區戰力僅剩6呎9吋的迪亞巴特（Moussa Diabate），另外還有在第二輪選來的7呎長人卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）。

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