NBA／助灰狼重返西區冠軍賽 藍道獲3年29.2億合約肯定

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，藍道（Julius Randle）已經與灰狼達成3年1億美元（約29.2億台幣）的合約，其中在2027-28年賽季擁有球員選項。

藍道原本是在2021年簽下4年1.17億美元的合約，2025-26賽季握有價值3090萬美元的球員選項，如今他選擇提前跳出合約並且與灰狼重新達成續約協議。

藍道在2024-25年賽季開打前，被尼克送到明尼蘇達，換取灰狼當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。儘管這筆交易震撼聯盟，但藍道迅速在新東家站穩腳步，例行賽場均繳出18.7分、7.1籃板、4.7助攻，投籃命中率高達48.5%，和唐斯都幫助新東家各自闖進分區冠軍賽。

當初灰狼做出交易決策時，外界多認為此舉是為了解除唐斯4年2.2億美元的超級合約壓力，換取更多薪資更低但有深度的即戰力，以因應團隊薪資結構與陣容靈活性。儘管當時出現一些質疑聲浪，但藍道的表現最終成功扭轉了評價。

與愛德華（Anthony Edwards）及戈貝爾（Rudy Gobert）磨合初期略顯掙扎，但藍道逐漸找回節奏，運用他標誌性的強勢切入與快速出手策應，在球場上發揮「第二控衛」的價值。當他在場上時，灰狼的進攻效率顯著提升，罰球、禁區出手與底角三分的製造機會也隨之增加，使球隊整季進攻效率排名全聯盟第8。

自1月下旬因腹股溝傷勢缺陣後，藍道在3月復出展現更強火力，平均每36分鐘可貢獻近21分、8籃板與6助攻，期間兩分球命中率達59%、三分球命中率40%、罰球命中率79%，幾乎全面進化。

在藍道的逐漸發揮之下，季末聯手迪文森佐（Donte DiVincenzo），搭配愛德華茲、戈貝爾、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與康利（Mike Conley），灰狼狂掃21戰17勝，最終拿下49勝取得西區第6種子，並在首輪與詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Dončić）領軍的湖人隊，展開高張力系列戰。

這也是藍道自去年因肩傷錯過季後賽後，再度獲得證明自己的機會。他在對湖人與勇士的兩輪系列賽中皆發揮關鍵影響力，場均23.9分、5.9籃板、5.9助攻，真實命中率達到62%，過去在尼克屢遭批評的「季後賽軟手症」一掃而空。

然而，到了西區冠軍賽，藍道面臨由威廉斯（Jalen Williams）與卡魯索（Alex Caruso）領軍的雷霆式高壓防守，使他在157分鐘的出賽時間內發生多達18次失誤，重現過去對老鷹、熱火系列戰的無力畫面，最終灰狼5戰止步，雷霆則是一路挺進奪下總冠軍。

儘管止步西區冠軍賽讓藍道與灰狼略顯遺憾，但這段旅程證明藍道遠非唐斯交易案中的「薪資包」，他是具備全明星、全能進攻製造能力的球員，更是灰狼持續在季後賽競爭舞台上不可或缺的一環。

「他的身體對抗性、氣勢、掌控比賽節奏的能力，讓我們在攻守兩端都多了份主控權，」灰狼控衛康利如此形容藍道的價值，「他幫助我們更清楚知道我們的球隊是什麼樣貌。」

如今灰狼也用實際行動表達肯定，三年1億美元，讓這位30歲前鋒成為球隊未來藍圖中的關鍵拼圖。

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