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NBA／熱火端出2年近7億合約 續簽後場防守大鎖

聯合新聞網／ 綜合外電報導
米契爾表現得到熱火肯定。 法新社
米契爾表現得到熱火肯定。 法新社

邁阿密熱火在自由市場動作迅速，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，球隊將以2年2400萬美元（約新台幣6.97億元）續約後衛米契爾（Davion Mitchell），讓這位本季迎來生涯轉機的防守悍將持續坐鎮後場輪替。

現年26歲的米契爾，是在2021年選秀會以首輪第9順位被沙加緬度國王選中，新秀年表現亮眼，場均攻下11.5分、4.2助攻，以積極防守與拚勁著稱。不過隨著後場人手重疊，他在國王隊的出賽時間逐年下滑，去年夏天被交易至多倫多暴龍。

2024-25球季，米契爾一度在暴龍隊扮演輪替主力，總計為暴龍與熱火出賽74場、其中37場先發，創下個人生涯單季新高。整季平均貢獻7.9分、4.9助攻、2.3籃板與1抄截，投籃命中率為46.8%、三分球命中率則為39.8%。

關鍵的轉捩點出現在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）被交易至暴龍的多方交易案中，米契爾作為籌碼之一來到熱火，卻在南灘迎來生涯高峰。

穿上熱火戰袍後的30場例行賽中，米契爾場均攻下10.3分、5.3助攻、2.7籃板、1.4抄截，投籃命中率飆升至50.4%、三分球命中率高達44.7%，除了得分外全都創下生涯新高。延續至季後賽，米契爾在4場比賽中有3場擔任先發，平均貢獻15分與6.3次助攻，成為球隊重要的後場支柱。

綽號「Off Night」的米契爾，一直都被視為防守端的大鎖。根據統計，在至少干擾對手投籃500次的球員中，米契爾在壓制對手投籃命中率上名列聯盟前5，防守實力不容小覷。

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