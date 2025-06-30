NBA／拒試訓風波後首發聲 新秀貝利：從沒想過不去爵士報到
2025年NBA選秀中以第5順位被猶他爵士選中的貝利（Ace Bailey），近日正式出席球隊記者會，並強調自己從未考慮過拒絕報到或逼宮交易，回應外界對他選前態度的質疑。
「我只是很感恩能有這樣的機會。」貝利在記者會上表示，「從沒想過不來鹽湖城。」
貝利在選前過程中飽受批評。他曾取消費城76人安排的試訓，也拒絕夏洛特黃蜂與爵士的邀請，使得外界一度認為他並不願意為猶他效力。據《ESPN》記者吉佛尼（Jonathan Givony）報導，爵士並非貝利原先的理想落點。不過最終爵士仍以樂透籤果斷選下這位18歲的潛力新星。
「這是我們夢寐以求的結果，」爵士籃球事務總裁安吉（Austin Ainge）表示，「這些是我們選前就鎖定的球員，不只潛力高，品格也很優秀，我們為能得到他們感到非常興奮。」
與貝利一同加入爵士的，還有第18順位的克雷頓（Walter Clayton Jr.）以及第53順位的唐傑（John Tonje）。三人皆以進攻能力見長，安吉強調他們在防守端同樣具備影響力：「這些球員能攻能守，我們尋求的是全面技能的結合。」
貝利原本是多數選秀預測中的前三順位常客，最終滑落至第5順位讓不少人意外。這位身高6呎8吋的側翼在羅格斯大學展現出全能進攻端技巧，包括運球跳投、後撤步投籃以及切入禁區破壞防線。他在大一賽季場均17.6分、7.2籃板，三分命中率達34.6%，兼具內外攻擊能力。
「我能帶來很多貢獻，」貝利自信地說：「從籃板、得分、傳球到防守，我都能幫上忙。我有能量，也有多樣性。」
雖然貝利的潛力備受肯定，但其得分效率、控球穩定度、防守強度與場上成熟度仍是部分球隊擔憂的因素。然而，貝利對自己深具信心，希望用表現證明爵士做出正確選擇。
「我相信自己的努力，」貝利表示，「我每天花上無數小時訓練。每個人都會犯錯，沒有人是完美的。我要做的就是相信自己、相信我的過程。」
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