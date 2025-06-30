NBA／公鹿續留冠軍核心 波提斯預計簽3年12.8億合約

根據《ESPN》報導，密爾瓦基公鹿前鋒波提斯（Bobby Portis）預計與球隊簽下一紙為期三年、總值4400萬美元（約12.8億台幣）的新合約，合約包含2027–28年賽季的球員選項。

現年30歲的波提斯已決定不執行原本價值1340萬美元的球員選項，轉而與球隊協商新約，該協議由其經紀人巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）與公鹿隊共同敲定。

波提斯自2020年加盟公鹿以來，已成為球隊板凳的重要一員，並在2023、2024連續兩年獲得年度最佳第六人的前三名票選成績。儘管上季因違反聯盟藥物政策遭禁賽25場，只出賽49場，創下生涯新低，他仍維持穩定表現，場均攻下13.9分、8.4籃板，平均上場時間為25.4分鐘。

波提斯也是2021年公鹿奪冠陣容中少數仍留隊的成員之一。根據數據，他過去三季累積替補出賽攻下2181分，為聯盟同期替補得分第三高，僅次於蒙克（Malik Monk）與里德（Naz Reid）。

Bobby Portis intends to sign a three-year, $44 million contract to return to the Milwaukee Bucks, with a player option for 2027-28, sources tell ESPN. Bucks and Mark Bartelstein of @PrioritySports reach a new deal for the sixth man extraordinaire and fan favorite in Milwaukee. pic.twitter.com/Y8AgzaUSDP — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年6月29日

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