快訊

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

社區公共排水阻塞淹3樓層 管委會竟無責一受災戶得全賠

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／傳拓荒者買斷艾頓合約 投入自由市場當中鋒大魚

聯合新聞網／ 綜合外電報導
艾頓將與波特蘭拓荒者達成合約買斷協議。 美聯社
艾頓將與波特蘭拓荒者達成合約買斷協議。 美聯社

根據《ESPN》報導，前選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）將與波特蘭拓荒者達成合約買斷協議，預計將正式成為自由球員，突如其來地加入今年自由市場。

即將滿27歲的艾頓為2018年選秀狀元，生涯起步於鳳凰城太陽，並曾在2021年隨隊闖進總冠軍賽。在2023年夏天，他作為三方交易的一部分被送往拓荒者，2024-25賽季則是繳出場均14.4分10.2籃板1.6助攻的數據。值得一提的是，艾頓是繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）之後，首位連續7季場均至少「10分10籃板」的球員。

艾頓原本與拓荒者的合約尚有一年、價值3560萬美元（約新台幣11.6億元），將於明年夏天到期。不過透過買斷機制，他現在將可自由加盟任何一支球隊。

即使買斷了艾頓合約，拓荒者陣中仍是中鋒過剩，包括去年的樂透新秀克林根（Donovan Clingan）、今年首輪16順位挑進的中國菜鳥楊瀚森、威廉斯 (Robert Williams III) 、瑞斯（Duop Reath）等。

拓荒者後續如何消化這4位中鋒仍值得關注，而艾頓也得以在自由市場尋求新的機會，爭取重新證明自己的價值。

近兩季他僅出賽95場，健康與穩定性成為他發展的一大考驗。不過如今成為自由球員的艾頓，將有機會尋求一支更具競爭力的球隊，重振昔日狀元的身手。對於渴望補強內線的球隊而言，這位高效籃板手與禁區得分點無疑是今夏自由市場最受矚目的潛力補強之一。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／傳拓荒者買斷艾頓合約 投入自由市場當中鋒大魚

根據《ESPN》報導，前選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）將與波特蘭拓荒者達成合約買斷協議，預計將正式成為自由球員，突如其來地加入今年自由市場。 即將滿27歲的艾頓為2018年選秀狀元，

NBA／詹姆斯執行球員選項留湖人 迎接破紀錄第23個賽季

美國職籃NBA湖人球星詹姆斯的經紀人保羅今天告訴ESPN，詹姆斯已決定執行2025-26賽季價值5260萬美元的球員選項...

NBA／哈登拒執行球員選項 改以2年23.8億新約續簽快艇

根據《ESPN》報導，洛杉磯快艇球星「大鬍子」哈登（James Harden）將拒絕價值3630萬美元的球員選項，預計與快艇簽下為期兩年、總價達8150萬美元的新合約。消息人士指出，該合約第二年為球員

NBA／「另一個起點的開始」 36歲歐陸傳奇射手感性宣告退休

在歐洲締造傳奇生涯後、又在美國職籃NBA打10個球季的鮑格達諾維奇，因左腳傷勢而在今天宣布高掛球鞋。這位36歲前鋒表示，...

NBA／替補悍將今夏投身自由市場 灰狼恐無力負擔薪資

就在灰狼決定與里德（Naz Reid）簽訂了一份價值5年1.25億美元（約台幣36.4億元）的續約合同後，球團可能已經沒有足夠的空間留下重要戰力亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Wa

NBA／柯瑞三分傳奇起點戰袍 拍出破紀錄天價5000萬

金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）不僅在球場上影響力十足，在場下同樣也不遑多讓。日前他生涯第2場比賽所穿著的球衣在蘇富比拍賣上以175.8萬美元（約新台幣5111萬）售出，創下柯瑞生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。