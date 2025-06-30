NBA／傳拓荒者買斷艾頓合約 投入自由市場當中鋒大魚

根據《ESPN》報導，前選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）將與波特蘭拓荒者達成合約買斷協議，預計將正式成為自由球員，突如其來地加入今年自由市場。

即將滿27歲的艾頓為2018年選秀狀元，生涯起步於鳳凰城太陽，並曾在2021年隨隊闖進總冠軍賽。在2023年夏天，他作為三方交易的一部分被送往拓荒者，2024-25賽季則是繳出場均14.4分10.2籃板1.6助攻的數據。值得一提的是，艾頓是繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）之後，首位連續7季場均至少「10分10籃板」的球員。

艾頓原本與拓荒者的合約尚有一年、價值3560萬美元（約新台幣11.6億元），將於明年夏天到期。不過透過買斷機制，他現在將可自由加盟任何一支球隊。

即使買斷了艾頓合約，拓荒者陣中仍是中鋒過剩，包括去年的樂透新秀克林根（Donovan Clingan）、今年首輪16順位挑進的中國菜鳥楊瀚森、威廉斯 (Robert Williams III) 、瑞斯（Duop Reath）等。

拓荒者後續如何消化這4位中鋒仍值得關注，而艾頓也得以在自由市場尋求新的機會，爭取重新證明自己的價值。

近兩季他僅出賽95場，健康與穩定性成為他發展的一大考驗。不過如今成為自由球員的艾頓，將有機會尋求一支更具競爭力的球隊，重振昔日狀元的身手。對於渴望補強內線的球隊而言，這位高效籃板手與禁區得分點無疑是今夏自由市場最受矚目的潛力補強之一。

Breaking: Deandre Ayton is finalizing a contract buyout with the Portland Trail Blazers to become a free agent, sources tell ESPN. pic.twitter.com/DNYcNqRvkW — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年6月30日

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