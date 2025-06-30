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NBA／哈登拒執行球員選項 改以2年23.8億新約續簽快艇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈登預計與快艇簽下為期兩年、總價值達8150萬美元的新合約。 美聯社
哈登預計與快艇簽下為期兩年、總價值達8150萬美元的新合約。 美聯社

根據《ESPN》報導，洛杉磯快艇球星「大鬍子」哈登（James Harden）將拒絕價值3630萬美元的球員選項，預計與快艇簽下為期兩年、總價達8150萬美元的新合約。消息人士指出，該合約第二年為球員選項，且部分薪資具有保障。

這份新約代表哈登將獲得加薪，回報他在上季的關鍵貢獻。2024年球季，哈登場均繳出22.8分、8.7助攻、5.8籃板、1.5抄截的全能表現，並以129 顆後撤步三分球領先全聯盟，最終入選年度第三隊。他的續留不僅穩定快艇戰力，也讓球隊保有使用1410萬美元「非豪華稅中產特例」的空間，為未來補強保留彈性。

快艇總裁法蘭克（Lawrence Frank）日前受訪時曾強調：「他是我們的第一優先。我們非常希望哈登能長期留隊，並找到雙方都滿意的合約。」

哈登在加盟快艇的第二個球季中，扮演穩定軍心的核心角色。在雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺席超過兩個月、喬治（Paul George）休賽季離隊的情況下，快艇仍繳出 50 勝、名列西區第五的佳績，遠超外界預期。哈登不僅在場上持續製造攻勢，場下也展現領袖風範，成為更衣室重要支柱。

上季哈登出賽79場，是自2016–17年以來最多的一季。他全季共累積1500分、500助攻、100抄截與50阻攻，為聯盟唯一達成此紀錄的球員，並成為全聯盟出賽時間第5多的球員。在他的助攻串聯下，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）打出生涯代表作，平均貢獻16.8分、12.6籃板，投籃命中率高達62.8%，其中多達209次得分來自哈登的傳球。

新合約讓哈登與雷納德合約期間重疊，也鞏固快艇在競爭激烈的西區的陣容架構。雖然快艇仍面臨整合戰力與健康隱憂，但隨著哈登續約到位，球隊將以更完整的姿態迎接2025賽季的挑戰。

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