NBA／「另一個起點的開始」 36歲歐陸傳奇射手感性宣告退休
在歐洲締造傳奇生涯後、又在NBA打10個球季的名將波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），因左腳傷勢而在今天宣布高掛球鞋。這位36歲前鋒表示，這不是終點，而是抵達另一個起點。
法新社報導，生於波士尼亞—赫塞哥維納南部城市莫斯塔（Mostar）的波格丹諾維奇在國際賽場上效力克羅埃西亞。他的籃球之路始於家鄉，之後分別效力西班牙皇家馬德里（Real Madrid）、克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）與土耳其費內巴切（Fenerbahce）等歐洲強隊。
波格丹諾維奇曾經贏得克羅埃西亞和土耳其聯賽冠軍，之後陸續加入籃網、巫師、溜馬、爵士、活塞以及尼克等隊。
波格丹諾維奇在2024年接受了賽季報銷的腳部手術，今年2月又再次動刀，自從被交易回布魯克林後就再也沒有上場比賽。
他在社群媒體發文說：「人生中有時候不是你選擇時機，而是時機選擇你。」
「在長達14個月對抗腳傷、兩次手術和為重返球場的無以計數努力之後，該是結束這篇章的時候了。」
波格丹諾維奇在NBA共出賽719場，交出場均15.6分、3.6籃板和1.7助攻的成績單。他在2022-23賽季效力活塞時創下個人單季場均得分新高21.6分。
這位頂級射手寫道：「我不是走到了終點，而是來到另一個開始的彼岸。」
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